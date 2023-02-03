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美國稱本土發現中國間諜氣球 京：無人飛艇因不可抗力誤入美領空（第三版）

國情動向 22:18 2023/02/03

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美國官員週四說，五角大樓正在追蹤一個在美國上空飛行的疑似中國間諜氣球。美國已與中國官員「緊急」接觸，溝通情況的嚴重性。

中國外交部晚上表示，該無人飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。

（新增中國外交部回應）

另外，外交部發言人毛寧較早前回應稱，中方正了解核實情況，希望雙方能共同冷靜及謹慎處理，她強調中國一直嚴格遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土及領空。

據路透社報道，一名不願透露姓名的美國高級國防官員說：「這枚氣球的目的明顯是為了監視。」

這名官員說，這枚氣球幾天前進入美國領空後，美國一直在追蹤，包括出動載人軍用飛機觀察。

蒙大拿州地方電視台KULR-8記者在推特上傳疑似中國間諜氣球的影片。

該官員還表示，美國軍方高級領導人曾考慮在蒙大拿州上空將其擊落，但最終建議不要這麼做，因為碎片可能帶來安全風險。

該官員稱，美國已經與中國官員「緊急」接觸，溝通情況的嚴重性。

中國官媒《環球時報》引述專家稱，美方的相關指控欠缺依據，探空氣球從中國本土飛往美國大陸的可能性很小，在美國上空從事監視活動更是無稽之談。

【科技戰】美媒指中國核武研究所繞過美禁令採購芯片

菲律賓向美軍開放更多基地駐軍 京批損地區和平

責任編輯：尹航

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