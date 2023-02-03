內地專家批青年人工低是能力不夠 網民熱議「抱怨人工低有錯嗎」

中航基金副總經理兼首席投資官鄧海清談到一些年輕人抱怨收入太低不敢消費，指現在很多年輕人真的很不像話，沒錢花了就覺得是父母給的太少或工資太低，很少有年輕人反思，可能是因為自身能力不夠。

鄧海清上述言論登上微博熱搜。他還表示，「對國內的很多的年輕人來講，其實你干的這點活，可能在泰國或者在越南，人家只要你的一半的工資就能干和你一樣的活。」

「年輕人不應為錢選工作」 內地專家金句又辣着網民

鄧海清的說法引發網民熱議，僅一則微博下就有5.7萬條評論。其中，點贊量高達14.5萬的評論說「有道理但不多。比越南泰國，你怎麼不比美國呢」。還有網民批鄧海清「挺會PUA（精神打壓）」，此評論獲得超過11萬點贊。

還有網民說：

「不是應該趕美超英嗎？怎麼都要跟泰國越南比了。而且就算沒什麼專業技能，月薪五千塊買個人每天8小時為你工作，其實這麼想人也很廉價的」。 「現在的磚家就是秦檜、趙高、魏忠賢之流」。 「是因為物價過高啊，無所謂，出生率會出手。」 「想問問專家們工資有多少呀？也和泰國越南比嗎？」

一同登上微博熱搜的還有相關話題「我們抱怨工資低有錯嗎」。有網民稱，「裁判會懂下場人的苦？ ​」

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責任編輯：尹航

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