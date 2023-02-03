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【中港通關】通關消息一出 港澳目的地搜索量漲超3倍

社會熱點 11:56 2023/02/03

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國務院港澳事務辦公室今日發布關於全面恢復內地與港澳人員往來的通知，自下週一（6日）零時起實施。取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。恢復內地居民與香港、澳門團隊旅游經營活動。消息一出，內地旅遊平台上的港澳目的地搜索量暫態大漲超3倍，連帶港澳跟團遊產品流覽也上漲180％。

綜合內媒報道，中港全面通關消息一出，大量遊客登錄「同程」旅行平台搜索香港和澳門旅遊相關資訊，香港旅遊搜索熱度暫態上漲超過371％，澳門旅遊搜索熱度上漲324％。關注香港的遊客主要來自廣東、福建、上海、江蘇、浙江等省市。

「攜程」第一時間上線近百條港澳團隊遊產品，包括半自助、私家團、自由行打包、目的地參團等多種品類，為用戶提供各類赴澳旅行選擇。攜程團隊游CEO江文表示，內地客一直以來都是港澳客源市場的重要組成部分，如今赴港澳跟團遊及「機+酒」自由行的恢復，將進一步激發遊客對港澳旅遊的消費需求，也為赴港澳旅遊提供了更便捷的方式。

據攜程統計，截至2月1日，內地至香港直飛航班每週班次近270班，始發地包含北上廣、成都、福州、南京等26座城市。其中有4個城市（合肥、無錫、南昌、溫州）2月起復飛。從近7日成交平均票價來看，超過20％的香港直飛航線價格低於2019年同期，其中，國泰航空從杭州和南京直飛香港的兩個航班價格更是較2019年打了7折以上。

責任編輯：陳俊賢

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