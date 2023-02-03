工信部直屬高校被傳秘密存放高電磁炮 真相是這樣

網傳內地高校哈爾濱工程大學11號樓地下有數門「超電磁炮」，甚至還疑似存在大量「高濃縮鈾-235」，放射性極強，需對11號樓封閉處理。校方對此闢謠指，學校未有發生相關事件，網傳訊息為偽造。

據內媒報道，網傳「通知」稱，多年以來，持續收到同學關於「磁場的測量」實驗數據與理論值相比顯著偏大。經勘探分析，確認11號樓地下數十層記憶體放有數門超電磁炮，且疑似存在大量高濃縮鈾-235原料，放射性極強。 「由於強大的磁場以及放時性元素的存在，11號樓31日起實行全面封鎖，周圍2公里範圍內禁止人為活動。」

大學官方微博對此回應稱，網傳通知為虛假信息，學校未發生相關事件，也未發出相關通知。該截圖是偽造的。

關於學校11號樓

據介紹，11號樓是哈爾濱工程大學從中國人民解放軍軍事工程學院繼承的5座大樓中的1座，是當年空軍工程系的系樓。

11號樓地上共有6層，如今被用於教學和辦公。地下對外開放的有2層，地下2層有1個靶場。

實際上，11號樓地下有6層之深，皆為防止小型原子彈設計，牆厚達1米，每層地下室均有半米厚的密封鐵門。地下第6層有1條軍事隧道，寬度足以容納1輛坦克車，長近10公里，直達哈爾濱火車站。

哈爾濱工程大學前身是創建於1953年的中國人民解放軍軍事工程學院，現隸屬於工業和信息化部、教育部、黑龍江省人民政府、哈爾濱市人民政府共建高校。

責任編輯：陳俊賢

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