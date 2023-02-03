【中美角力】氣球如何當「間諜」？5個Q&A話你知

美國官員週四說，五角大樓正在追蹤一個在美國上空飛行的疑似中國間諜氣球。加拿大國防部同日也表示，發現一個高空偵查氣球。氣球如何能當間諜？《華爾街日報》引述專家介紹，這是冷戰時期的一項工具再次被使用。

中國外交部今日下午回應指，在事實搞清楚之前，猜疑和炒作無益於問題的妥善解決。

（第二版新增中國外交部回應）

在北京，外交部發言人毛寧說，正了解核實情況，呼籲雙方能共同冷靜謹慎處理。

她強調，中國一貫遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土和領空。

中國官媒《環球時報》引述專家稱，美方的相關指控欠缺依據，探空氣球從中國本土飛往美國大陸的可能性很小，在美國上空從事監視活動更是無稽之談。

Q：氣球是在哪裡被看到的？

據一位美國官員表示，本周早些時候有人在一架商用飛機上觀察到這個氣球在蒙大拿州上空飛行，先前該氣球已飛越了阿留申群島和加拿大上空。蒙大拿州是美國陸基核飛彈發射井所在地。五角大樓稱，該氣球飛越了幾個「敏感 」地區。

【中美角力】美國官員稱發現中國間諜氣球飄於上空

烏俄敏感之際 台灣指大陸高空氣球飄過本島上空

Q：什麼是間諜氣球？

據專家表示，氣球幾十年前就開始被用於監視目的，包括在冷戰高峰期。智庫機構Foundation for Defense of Democracies的高級研究員和中國問題專家Craig Singleton稱，氣球可以被用於各種任務，包括監視、跟蹤飛彈威脅以及作為通信連結的節點。

Singleton表示，在一個大國競爭重新開始的時代，我們看到冷戰時期的一項工具再次被使用。

Q：發現氣球後美國和加拿大什麼反應？

美國高級國防官員說，這枚氣球幾天前進入美國領空後，美國一直在追蹤，包括出動載人軍用飛機觀察。美國軍方高級領導人曾考慮在蒙大拿州上空將其擊落，但最終建議不要這麼做，因為碎片可能帶來安全風險。美國已經與中國官員「緊急」接觸，溝通情況的嚴重性。

在加拿大，該國的國防部說，加拿大正採取措施確保領空安全，包括監視可能發生的第二起事件。

Q：這個氣球如今在何處？

一位高級國防官員說，該氣球仍在美國上空飄浮。這位官員沒有說明氣球目前的位置或行進方向，僅表示正在追蹤其動向。

Q：為什麼是氣球而不是衛星？

據專家稱，氣球成本比間諜衛星要低得多，而且「徘徊時間」更長，也就是說，它們的移動速度更慢，可以在更長時間裡觀察某一特定區域。它們可以用來增強衛星觀測。

責任編輯：尹航

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