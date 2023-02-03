【中美角力】中國間諜氣球飄在美國上空？專家反駁：概率極低

美國國防部官員表示，美國軍方正在追蹤突現美國大陸上空的一顆疑似來自中國的高空「間諜」氣球。中國官媒《環球時報》引述專家稱，氣球從中國本土飛往美國大陸的可能性很小，「在美國上空從事監視活動」更是無稽之談。

間諜氣球和炸彈氣球早在二戰時期就有被多國使用，其原理是利用高空「噴射氣流」現象。高空西風帶中，存在着一個呈狹窄帶狀而強勁的氣流走廊。走廊里的空氣以每小時超過200公里左右的速度自西向東快速流動， 這條氣流的厚度有8米左右。是在二戰時美國B29轟炸機在日本本土進行轟炸時無意中發現的。

科技情報公司覓熵科技負責人劉明指出，想從中國本土釋放，精準的飛往美國軍事要地上空可能性微乎其微，因為借助風力飛行方向難以控制。

日本在1944年10月份曾利用這原理向美國本土釋放1萬多個攜帶燃燒彈的氣球。可是這些氣球大多都落在了荒漠當中，或者落到海洋當中。其整個氣球計劃中，只造成美國6人傷亡。

劉明進一步介紹稱，事實上這些探空氣球更有可能來自於在美國西海岸航行的各國商船。 這些商船經常會釋放這種探空氣球，一方面用於氣象觀測，另一方面則是在美國軍方活動和演習期間通過釋放探空氣球獲得雷達資訊，從而確保自身安全。

軍事專家張學峰表示，美國指稱該氣球「可能屬於中國」毫無根據，不排除是美國自導自演鬧劇的可能。氣球仍然在高空，目前美國的識別手段無法識別該氣球的國別，「建議美國將該氣球擊落，找到一些蛛絲馬跡后再來指責別國。」

責任編輯：陳俊賢