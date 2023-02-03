中日外長通電話 林芳正︰獲中方再次邀請訪華

外長秦剛與日本外相林芳正通電話，是秦剛去年底就任外長之後，兩人首次會談。秦剛表示，中日雙方應以史為鑒，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。林芳正則指，獲中方再次邀請訪華。

對於林芳正訪華的安排，外交部發言人毛寧表示，中日之間保持各層級的交往，構建契合新時代要求的穩定和建設性的中日關係系，符合中日兩國的利益。但關於具體的訪問事情，目前沒有可以提供的消息。

據交部網站，秦剛表示，今年是中日和平友好條約締結45周年，中方願與日方以此為契機，保持高層級對話溝通，深化數字經濟、綠色發展、維護產供鏈穩定等領域合作，推動中日關係沿著正確軌道改善發展。希望日方秉持客觀理性的對華認知，在歷史、台灣等重大問題上重信守諾、謹言慎行，在軍事安全領域慎重行事，在釣魚島問題上制止右翼勢力挑釁。

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秦剛又指，中日經濟彼此依存互惠，希望日方著眼維護國際貿易規則和自身長遠利益，繼續秉持市場原則和自由開放精神開展對華經貿科技合作。雙方應堅持戰略自主，共同把亞洲發展好、建設好。中方和國際社會對日方單方面決定向海洋排放核污染水存在嚴重關切，希望日方切實以公開、透明、科學、安全的方式處置。

林芳正今早在記者會上透露，在通話中獲中方再次邀請到中國訪問，雙方將就具體時間展開協調。

日本外務省表示，二人同意為構築建設性且穩定的關係而合作，並確認在包括元首及外長在內的所有層面密切溝通。林芳正又對中方在日本周邊的頻繁軍事活動表示關切，指兩國關係面臨很多挑戰，日本國內對華的輿論十分嚴峻。

責任編輯：易燕丹

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