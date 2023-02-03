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多地跨省招工搶人才 專家：結構性用工短缺仍明顯

社會熱點 22:54 2023/02/03

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內地防疫鬆綁，企業力拚疫後復甦，積極跨省招工，但專家示警，製造業普遍面臨結構性缺工問題，提醒企業勿盲目搶人，否則可能會引發產業供應鏈連鎖反應，為轉型升級帶來嚴峻挑戰。

「21世紀經濟報導」稱，隨著防疫政策優化調整和企業相繼出國搶訂單，新年伊始，很多企業加速復工復產，勞動力市場正呈現加速回暖。有民眾表示，畢業大半年後，最近終於找到一家蘇州汽車零件廠的工作，公司希望盡快到崗，因此被安排搭乘「點對點」專車從河南直達江蘇。

目前江蘇、浙江、廣東等多個沿海大省在春節前後為跨省招工頻出招，包括祭出包機包車接工、專場招聘會定向招工等。

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不過，北京交通大學中國高端製造業研究中心執行主任朱明皓提醒，除注意招工重現熱潮，也應關注就業總量壓力依然存在，尤其是製造業普遍面臨結構性缺工問題，即缺乏科技、技術型人才及熟練工人。

朱明皓認為，東部地區製造業布局密集，各省都處在穩經濟的關鍵期，當前應發揮自身優勢，有針對性地招工，不能盲目搶人，否則單一企業的結構性缺工可能會引發產業供應鏈連鎖反應，一來不僅耽誤訂單交付，也會給產業轉型升級帶來嚴峻挑戰。

責任編輯：陳俊賢

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