雲南男子被嘲单身且有土地糾紛 狂斬親戚致4死1傷

雲南曲靖近日發生兇殺案，疑犯因18年前土地糾紛以及被嘲笑單身，而向堂弟一家和親兄弟施襲，共造成4死1傷。

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案發當日早上5時，疑犯張某倉進入堂弟張蓋的家中，在兩名兒童的臥室裡產生響動，驚醒了張蓋的父母張紹孔、李竹花，兩人正準備打開兒童臥室門時，疑犯一把將張紹孔的頭髮揪住並將他殺害。

李竹花目睹了丈夫遇害一幕後發出尖叫，但隨後亦遭到殺害。在睡夢中的張蓋及其弟弟聽到聲音後急忙查看，卻發現父母已躺在血泊之中，兩名兒童分別躺在床上，但已失去生命體徵，床上和地面佈滿血跡。張蓋隨即報警及撥打急救電話。

警方查看閉路電視畫面後，鎖定了疑犯張某倉的身份，並於事發當日7時左右對他展開拘捕。警方到疑犯的三哥家中了解情況時，發現疑犯的三哥也遇襲倒於血泊之中，頭部被錘子衝擊、受傷嚴重，但未有當場死亡。

警方隨後又找到張某倉大哥家，此時，他正在大哥家睡覺，枕頭背面全是血跡，凶器錘子就在枕頭下面，另外還有兩把刀，分別在腰上和褲兜里，刀上並無血跡，隨後被逮捕。

根據知情人士透露，嫌疑人張某倉和受害者多年前2家就有土地的紛爭。 然後對方還看不上他，甚至嘲笑他至今單身。大年初2那天，他才衝過去殺害了對方的父母還有他的侄子侄女，共造成了4死1傷的慘案。

責任編輯：陳俊賢