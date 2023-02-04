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中國證實飛艇誤入美領空 胡錫進：是中國的又如何？

社會熱點 14:44 2023/02/04

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氣球事件引發廣泛關注。在中國外交部證實無人飛艇因不可抗力誤入美領空後，官媒《環球時報》前任總編輯胡錫進說，「是中國的又如何？這個回應堂堂正正。飛艇被刮到哪都不奇怪。」

胡錫進昨晚在微博上說：

是中國的又如何？這個回應堂堂正正。西風不講政治，飛艇又非無人機，被刮到哪都不奇怪。

中國用不著靠氣球搜集美國的情報，美國人還是好好防中國的偵察衛星吧，它們已經像美國的一樣厲害。 ​​​

不過，在中國外交部尚未證實飛艇確實來自中國之前，胡錫進還在微博上表示，「美國對中國的攻擊和抹黑就是這樣系統、狠辣。中國輿論界，還對美國講什麼理中客！」

胡錫進稱，總之這是一個很離奇的故事，但它迅速在美國走熱，這個來歷和工作目的尚無法確定的氣球已經成了美國政治勢力煽動反華仇華情緒的一個活標靶。「老胡個人估計，這個氣球最大可能是一個氣象氣球，說不準是從哪個國家升空後意外實現了超出預期的存活，飄到了美國上空。拿它來勾起人們對冷戰時期間諜戰的回憶，幫著進行敵視中國的輿論動員，這很low。」

美國國防部稱發現第2顆中國氣球 正飛越拉丁美洲

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責任編輯：尹航

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