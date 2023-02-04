千萬富豪家少爺被拐賣到億萬富豪家 內地網民這樣看

兩歲被拐，被億萬富翁買走，千萬富豪親生父母苦心尋找25年，見到他時，他雖腳上穿著雙涼拖鞋，卻手戴勞力士手表，被大家稱為「拐賣少爺」的就是梅志強。他的經歷在微博引發熱議，有人說他「天生富二代」，也有人認為不應把拐賣人口這種違法犯罪行為娛樂化。

被拐25年的梅志強去年在福建莆田被找到，因親生父母和養父母家庭條件都非常好，被網友調侃為「從千萬富翁家庭被拐至億萬富翁家庭」、「天生富二代」、「被拐少爺」。對此，梅志強未正面回應，只稱「快樂不是錢能買來的」。他也因這句話登上了今日的微博熱搜。

在這個熱搜話題之下，網民反應兩極。有人言辭中表達出羨慕：

有生以來第一次想被拐賣 有人一出生就在羅馬，被拐也是從羅馬被拐到了羅馬市中心

更多網民認為不應把拐賣人口這種違法犯罪行為娛樂化。

這話題是想引導什麼價值觀呀？人口拐賣/買賣沒人提了嗎？這是在娛樂化什麼？ 什麼人心不正的破標題，怎麼樣一堆價值觀扭曲的媒體和運營！ 別把這件事娛樂化吧？？這件事本質是人口拐賣啊！硬生生的把一個違法犯罪事件搞成娛樂化！所以呢？億萬富豪買賣人口不用定罪是吧？ 檢方不追究收買方刑事責任？有錢就可以光明正大拐賣人口？

責任編輯：尹航

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