日媒指中日將加快協調林芳正訪華

日本共同社報道，中日兩國政府將加快協調日本外相林芳正訪華。日本還關注美卿布林肯訪華是否促使美中緊張有所緩解，然後判斷林芳正何時訪華。

中國外長秦剛與日本外相林芳正週四（2日）通電話。林芳正指，獲中方再次邀請訪華。共同社報道引述外務省指，二人通話令林芳正訪華的協調工作「站在起跑線上」。

關於日中對話，目前還在探討3月在印度召開二十國集團（G20）外長會議之際進行雙邊會談、以及儘早舉行外交和防務高官出席的安全對話。

有報道稱，布林肯將於本月5日至6日造訪北京，預計不僅會與負責外交的中共中央政治局委員王毅、外長秦剛，而且將與國家主席習近平舉行會談。在美中兩國因美國加強尖端半導體技術對華出口管制而對立激化的形勢下，日本認為若美中之間出現了對話氛圍，那麼林芳正訪華的條件也就成熟了。

但因為氣球事件，布林肯推遲了訪華行程。

中國飛艇闖美領空 布林肯據報推遲訪華

至於日本針對中國旅客實施的入境防疫措施，日方官員指若中國疫情平穩，當然要調整措施。日方將觀察中國的疫情，再逐步放寬入境防疫措施，包括提交檢測陰性證明和入境時接受檢測等。

中國駐日使領館宣布 恢復審發日本公民赴華普通簽證

責任編輯：尹航

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