【中美角力】三天內由發現到擊落 一文看懂氣球事件始末

一顆氣球引發中美廣泛關注，美卿布林肯訪華行程亦因此生變。最新進展是，美軍擊落了中國稱的民用飛艇。北京方面表示抗議及強烈不滿，稱保留作出進一步必要反應的權利。

中方：飛艇來自中國 屬民用性質 雙方要避免誤判

美國官員當地時間週四（2日）說，五角大樓正在追蹤一個在美國上空飛行的疑似中國間諜氣球。美國已與中國官員「緊急」接觸，溝通情況的嚴重性。

外交部發言人毛寧週五（3日）下午回應稱，中方正了解核實情況，希望雙方能共同冷靜及謹慎處理。她強調中國一直嚴格遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土及領空。

當日晚間，外交部以「答記者問」的形式表示，該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。

同時，中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅應約同布林肯通話。王毅表示，中國不接受無端臆測和炒作，面對意外，雙方要保持定力避免誤判。

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美國國防部當地時間週五晚間表示，發現第2顆中國氣球，正飛越拉丁美洲。

美軍戰鬥機當地時間週六（4日）將氣球擊落。

中國外交部表示，中方對美方使用武力襲擊民用無人飛艇表示強烈不滿和抗議。中方經核查後已多次告知美方，該飛艇屬民用性質，因不可抗力進入美國，完全是意外情況。中方明確要求美方以冷靜、專業、克制方式妥善處理。美國防部發言人也表示，該氣球不會對地面人員構成軍事和人身威脅。在此情況下，美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例。中方將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利。

中國國防部表示嚴正抗議，批評美方動用武力襲擊中國民用無人飛艇，明顯過度反應；中方保留使用必要手段處置類似情況的權利。

責任編輯：尹航

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