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【中美角力】美軍擊落氣球 胡錫進：把失控氣球搞成天大的事

國情動向 16:21 2023/02/05

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美軍出動F-22戰機，用導彈將中國飛艇擊落。中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進批評，美國把一個失控的「流浪氣球」搞成天大的事情，一些人硬說這是「中國的入侵」。他又指，美國面對中國崛起很敏感，心眼越來越小。

胡錫進今日發微博，他先是質疑美軍究竟發出幾枚導彈。

美軍究竟向失控的中國飛艇發射了幾枚導彈？五角大樓說F-22「發射了一枚AIM-9X 響尾蛇導彈」，CNN等美國媒體進一步說成「只發射了一枚導彈」。但這兩段視頻引起不同解讀，一說它顯示的是美軍發射的導彈偏離了氣球，所以美軍發射了多枚導彈。另一種說法是，F-22在繞著氣球飛。

不管怎麼說，美國主流媒體希望幫拜登政府營造美軍輕松擊落氣球，美國獲得「最終勝利」的氣氛。

胡錫進說，無論如何，美軍這次出動多架戰機，包括空中加油機，F-22在有空中加油支援的情況下，才把這個已經下降到18000米左右高度上的失控氣球擊落。如果這個失控飛艇在原有30000米以上的高度，美國空軍還真有可能拿它沒辦法。另外如果視頻展示的真是F-22打偏了至少兩枚導彈，那麼這款飛機就不像人們吹得那樣神了。

他呼籲中國網友大度一些，讓美國「最後勝利」一下吧。他批評，美國把一個失控的「流浪氣球」搞成天大的事情，一些人硬說這是「中國的入侵」，要是美軍沒能夠把氣球打下來，他們自己生出來的氣還真撒不出去了。他們心眼那麼小，說不定要換個別的什麼地方，找中國一個麻煩，把這口氣出了。現在他們興許會覺得「扯平」了。

胡錫進最後說，美國這個國家科技挺先進的，但它老大當慣了，面對中國崛起敏感的很，心眼越來越小。中國不僅要反對美國的霸道，還需加強提防它的「小人之心」。

【中美角力】三天內由發現到擊落 一文看懂氣球事件始末

美軍F22戰機導彈擊落中國偵察氣球（有片）

責任編輯：尹航

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