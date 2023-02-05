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湖南許廣高速49車連環相撞 致16死66傷

社會熱點 19:44 2023/02/05

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G0421許廣高速湖南長沙望城段昨日（4日）發生多車相撞事故 ，現場火光耀眼、濃煙滾滾。湖南省高速公路交通員警局今日下午通報，前後約10分鐘內共發生5起交通事故，造成16人死亡、66人受傷，涉及49輛車。

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內媒報道，現場目擊者張先生稱，昨日（4日）下午，他途經湖南長沙望城高速收費站附近時遭遇了堵車。「昨天一直在下雨，我們到那裡時應該事故才發生幾分鐘，高速上當時已堵了大概3公里。」

他下車走到距離事故現場大約1公里的位置時，看到一段大約幾百米的高速路上，很多車輛撞在一起，現場濃煙滾滾、火光耀眼。 他在現場大約堵了3個小時，現場依然有明顯的火光，濃煙沖天，能看到發生碰撞的有大貨車和小轎車。 

湖南省高速公路交通員警局今日下午通報指，2023年2月4日17時許，許廣高速南往北方向676公里路段，先後發生多起交通事故，涉事部分車輛起火。初步調查顯示，前後約10分鐘內共發生5起交通事故，造成16人死亡、66人受傷，涉及49輛車，傷者已及時送醫院全力治療，其中8人傷勢較重，生命體征暫時平穩。

事發路段已恢復通行，與救援工作同步開展的事故調查和相關善後處置正有序進行。

責任編輯：陳俊賢

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治療 湖南省 交通事故 長沙 交通

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