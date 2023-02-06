內地恢復出境旅行團 首團凌晨從廣州出發

內地暫停3年的出境旅遊團今日（2月6日）起恢復，首團凌晨零時15分從廣州出發，目的地是阿聯酋及埃及。領隊和旅客都表示興奮，形容「終於等到」。

旅行團約50人報名，大多是退休人士，他們前一晚（5日）在白雲機場的航站樓集合登機。領隊吳國亮形容自己激動的心情溢於言表，出境團「停擺」3年，擁有近20年經驗的他只好轉帶國內團，期間不少同事已轉行。這次由於太久沒有出國，目的地的情況和之前有哪些變化，需要注意甚麼，估計有不少未知變化。

「終於等來了！」報團的王女士則表示，疫前她每年都會約親朋好友出遊，這次她因為太興奮，不等朋友就獨自報名，帶著一個背囊、一個行李喼出發。

各大旅行社加快搶佔出境遊市場，上海 春秋旅遊已上架產品近千款，包括跟團遊、自由行、簽證服務及「機票＋酒店」等單項產品，並安排了前往泰國布吉、老 撾永珍等的一系列首發團。凱撒旅業已規劃首批數十款不同類型的出境旅遊產品，首團明日（7日）啟程，前往歐洲。

旅行社廣之旅的總裁趙文志指，今年是中國出境遊市場煥新啟程的一年，也是「一帶一路」倡議提出10週年，從目前的情況來看，境外旅遊目的地包括國際航班、旅遊用車、餐廳、景點接待規模、導遊服務、境外服務供應商等接待環節仍處於重構及持續增加供應階段。

泰國國家旅遊局上海辦事處處長羅蘭稱，疫情前中國遊客佔泰國總遊客的1/4，是極其重要的旅遊客源地，今年年底預計能恢復之前的80%。

責任編輯：陳建錫