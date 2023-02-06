內地官媒：穩經濟關鍵是穩預期 信心比黃金更重要

內地官媒《經濟日報》評論文章稱，穩經濟的關鍵在於穩預期，要把穩預期作為經濟工作的抓手，以更有力政策舉措增強市場主體發展信心。文章最後提到，信心比黃金更重要。

這言論最初源於前總理溫家寶，他在2008年經濟危機爆發後面對美國經濟金融界人士表態：「信心要比黃金和貨幣還要重要」。之後不久，他主持的國務院常務會議作出決定，部署進一步擴大內需、促進經濟平穩較快增長的十大措施。

保持對實體經濟的信貸支持力度 堅持「兩個毫不動搖」

《經濟日報》文章說，預期是市場主體對未來的判斷，將影響經濟行為。預期決定市場主體接下來是否增加用工、增加投資，也決定了人們是否願消費能消費敢消費，穩經濟的關鍵在於穩預期。

文章提到，穩預期要先穩住宏觀環境。去年中國印發《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》，隨後又出台系列接續措施。接下來，要繼續抓好穩經濟一攬子政策和接續措施落實，保持政策穩定性，進一步增強政策透明度和可預期性。繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。更重要的是，要加強各類政策協同配合，把握好政策實施的時度效，保障公平競爭，提振市場信心，形成共促高質量發展合力。

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穩預期關鍵在於穩住市場主體預期。要保持對實體經濟的信貸支持力度，加大金融對國內需求和供給體系的支持。尤其是要堅持「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展），引導金融機構繼續加大對民營小微企業的金融支持，改善民營經濟和中小微企業融資環境。

提高中低收入居民消費能力 鼓勵大宗消費

穩預期要扭轉消費者預期。近期，超額儲蓄備受關注。居民存款上升反映出居民就業、收入不夠穩定，預防性儲蓄動機增強。疫情防控措施優化後，被抑制的消費需求已加快釋放，但消費的持續恢復需要居民收入增長和預期改善作支撐。接下來，要通過擴大公共服務支出，提高受疫情影響較大的中低收入居民的消費能力。要進一步降低企業綜合融資成本和個人消費成本，降低微觀主體的債務負擔，增加居民消費和企業投資能力。還要因城施策支持剛性和改善性住房需求，鼓勵住房、汽車等大宗消費。

穩預期還要保持金融系統平穩健康運行。接下來，仍需持續防範化解金融風險，強化預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平的基本穩定。滿足行業合理融資需求，有效防範化解優質頭部房企風險，保持房地產融資平穩有序，推動經濟運行整體好轉。

文章最後提到，信心比黃金更重要。要牢牢抓住當前經濟活動加快恢復的窗口期，以切實有效之舉穩住市場預期，提振市場信心，充分調動各類市場主體的積極性，促進企業擴大生產投資、居民願消費能消費敢消費，激發社會創新創造活力，讓穩定的預期與經濟向好發展在相互促進中形成良性循環。

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責任編輯：尹航

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