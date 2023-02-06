【中港通關】無需預約 深圳市民赴港今起「即簽即走」 社會熱點 12:06 2023/02/06 分享： 分享： 中港今日（6日）全面恢復通關，深圳市公安局公布，持有效往來港澳通行證辦理香港、澳門旅遊再次簽注及深戶赴港「一周一行」再次簽注無需預約，可直接前往各大廳智能簽注區辦理。智能簽注服務時間為24小時，可在任意前往出入境大廳辦理，護照取證等業務實現40秒內立等可取。 責任編輯：陳俊賢 內地今恢復出境旅行團 首團凌晨從廣州出發 內地今年春節國內出遊人次、旅遊收入創疫情後新高 春節期間內地民眾出行需求增 國內機票訂單漲幅27% 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 內地今恢復出境旅行團 首團凌晨從廣州出發 今日 內地今恢復出境旅行團 首團凌晨從廣州出發 內地今年春節國內出遊人次、旅遊收入創疫情後新高 2023/01/27 內地今年春節國內出遊人次、旅遊收入創疫情後新高 3年來首批中國遊客抵達馬爾地夫 旅遊部長接機 2023/01/19 3年來首批中國遊客抵達馬爾地夫 旅遊部長接機 你可能感興趣 內地今恢復出境旅行團 首團凌晨從廣州出發 今日 10:01 內地今恢復出境旅行團 首團凌晨從廣州出發 內地今年春節國內出遊人次、旅遊收入創疫情後新高 18:27 2023/01/27 內地今年春節國內出遊人次、旅遊收入創疫情後新高 3年來首批中國遊客抵達馬爾地夫 旅遊部長接機 17:34 2023/01/19 3年來首批中國遊客抵達馬爾地夫 旅遊部長接機 旅遊行程 旅遊資訊 出入境管制 澳門 香港 服務 深圳