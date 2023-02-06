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【中港通關】無需預約 深圳市民赴港今起「即簽即走」

社會熱點 12:06 2023/02/06

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中港今日（6日）全面恢復通關，深圳市公安局公布，持有效往來港澳通行證辦理香港、澳門旅遊再次簽注及深戶赴港「一周一行」再次簽注無需預約，可直接前往各大廳智能簽注區辦理。智能簽注服務時間為24小時，可在任意前往出入境大廳辦理，護照取證等業務實現40秒內立等可取。

責任編輯：陳俊賢

內地今恢復出境旅行團 首團凌晨從廣州出發

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