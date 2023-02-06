中國一個氣球 為何引出美國最先進F-22戰機方能擊落？

中美「流浪氣球」風波鬧大，美國出動F-22隱形戰機，擊落在美國東岸海域上空中國「間諜氣球」，中國官方稱這是氣象科研的民用無人飛艇，因不可抗力原因誤入美國，外交部對美方襲擊提出嚴正交涉。美國早在1月底已在阿拉斯加偵測到氣球存在，為何等到現在讓氣球飛越美國本土到達東岸，還要使用F-22戰機方能擊落？

美軍做了甚麼？

據五角大樓公佈，當地時間周六（4日），F-22戰機在南卡羅萊州對開海面上空58000尺，發射1枚AIM-9X響尾蛇空對空導彈，擊落當時高度位於65000尺的氣球。

為何這時才動手？

美方稱，行動其實已在「不對地面構成威脅的第一時間」實施。據悉，氣球下方吊有太陽能板等器材，體積相當於2至3輛校巴。當局認為若在陸地上空擊落，碎片或會造成破壞。

美軍最先進戰機不是F-35？

是也不是。F-35和F-22都是隱形戰機，F-35較新研發，機上軟件亦更先進。但F-35只是單引擎中型戰機，航程、載彈量等指標都不如雙引擎重型戰機F-22。

擊落氣球為何用F-22？

氣球飛得太高。氣球65000尺高度，遠遠高於大型民航客機的30000多尺巡航高度，甚至高過不少戰鬥機正常情況下的升限。資料顯示，F-35升限只有50000尺，而F-22升限則能達到65000尺。

升限通常也只在理論層面能夠達到，現實條件下飛機相當吃力方能飛近升限高度。今次擊落氣球的F-22，就是在58000尺高度以導彈開火。

為何不用機上航炮開火？

不錯，戰鬥機一般都配備大口徑、高射速航炮，簡單而言是一挺放大版的機槍，有能力把敵機撕成碎片。問題是，航炮並不適合對付大型高空氣球。

探空氣球體積非常龐大，以今次的氣球為例，若吊在下方的器材已等於幾輛校巴大小，氣球本身也就遠遠大於戰鬥機航炮適合對付的典型目標。

氣球也並非由金屬造成，航炮不易將之擊毀，可能只會打出一系列小孔，氣球仍會飛行很遠的距離才最終墜落。加拿大1999年就出動過戰機，以航炮嘗試擊落當地一個失控氣象氣球，結果非常尷尬，無功而返。

為何不用地對空導彈？

這其實可以說是最直觀、最靠譜的擊落選擇。地對空導彈普遍都有足夠射高，能擊飛得高於飛機的落探空氣球。美國愛國者攔截導彈射高就達到近80000尺。

不過，美國向來因為軍力獨大，加上美國本土東西瀕臨大洋，南北也只有加拿大墨西哥，不愁對手航空器飛入威脅，因此美國本土部署的地對空導彈力量非常有限，不便為今次行動部署。

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責任編輯：連兆鋒