中港今全面通關 北上港人稱過關快、體驗好（組圖）

中港全面通關，深圳羅湖、蓮塘、皇崗等口岸今日（6日）起重新放開，加上之前已復常通關的深圳灣、福田、文錦渡、以及廣深港高鐵西九龍站口岸，中港兩地的陸路口岸正式恢復正常往來。首日通關情況順暢，部分港人凌晨就帶同家人北上，並直言 過 關體驗比想像中要好，速度很快，很有秩序。

今日凌晨零時10分，港人劉女士通過閘機接過鮮花，成為皇崗口岸恢復全天候通關後的首位入境深圳旅客。 劉女士接過當局送的鮮花，她高興地稱，得知通關消息後就想過到深圳玩一趟，吃頓夜宵當天往返，「等了三年那麼久，我現在很開心，所以特意選擇這個時候通關，現在通關實在太方便了」。

港人李先生亦在凌晨與兒子一些過境深圳，他說 ，兒子當天就要上學，他本人則在內地有生意處理，因此趁著這時候過關。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

在羅湖口岸，今日上午6時30分開關後 往一度需要排隊等候， 同樣北上處理生意的陳先生稱，他上午6時從香港的家中出發，7時已人在深圳，整個 過 關過程只需十幾分鐘，感覺非常方便。為了慶祝通關，口岸工作人員今特別向 抵深的旅客派發禮物包，並在現場設置了許願牆和展板擺設。

責任編輯：陳建錫