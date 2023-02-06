【人口問題】內地30歲成求職年齡門檻？官媒：別讓年齡阻就業

正值春招，但一些企業將30歲作為招聘年齡上限。有求職者表示，不管是線上還是線下，明顯能感到用工單位對年齡的要求愈加嚴苛。專家認為，在人口紅利趨減、老齡化加劇的背景下，對招聘設置「年齡門檻」不利於人力資源的合理開發和充分利用，同時也損害勞動者的平等就業權。

不少企業都把30歲作為請人的年齡門檻

據中央級媒體《工人日報》報道，「最多的時候，一天面試了3家，但都因為年齡被拒了。」春節過後，來自長春的楊立華再次加入求職大軍。去年11月開始，楊立華一直在找工作，但在投簡歷和面試過程中，他發現很多公司都把招聘年齡限制在30歲以內，37歲的他因為超齡吃了不少閉門羹。

楊立華專科畢業後一直在服飾和時尚快消品行業工作，做過店員也當過主管。他告訴記者，這個行業的從業者大部分是20歲出頭的年輕人，流動性相對較大，他自己此前也多次跳槽，不過這兩年，他能選擇的崗位越來越少。

31歲的李貝在一家商場面試了童裝、女裝等服裝銷售崗，均以失敗告終。一家女裝店的面試官明確表示，店裡銷售要27歲以內的。還有一家服裝店的運營總監向她透露，如果超過35歲，根本進不了面試。

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長春某村鎮銀行招聘零售客戶經理，要求年齡30周歲（含）以下；上海某信息技術公司招聘人事專員，要求年齡30歲以下；濟南某數字科技公司招聘行政助理，要求年齡30歲以內……在各大線上招聘平台，不少企業在招聘時都把30歲作為年齡門檻。

專家：老齡化背景下 年齡門檻會造成資源浪費

為什麼企業在招聘時更青睞年輕勞動力？一家製造企業的資深人力資源負責人田文倩透露，對於一些勞動強度較大的崗位，企業會擔心年齡大的員工體力跟不上、熬不了夜，而且年輕人有衝勁，沒有家庭束縛，能更好地衝業績，拖家帶口的中年人在企業眼中「性價比不高」。

田文倩同時指出，特別是在一些新興行業，尤其是互聯網行業，對企業來說，在工作中習得的技能和經驗並不是最重要的，基於新知識、新技術的創造力、創新力更為重要，提升職業技能的方式已經不完全靠時間積累。

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中國勞動關係學院副教授張艷華分析說，對勞動者而言，年齡歧視有失公平；對企業而言，歧視性用工可能會將真正有能力的勞動力擋在企業門外，而一旦勞動者無法順利進入職場，會減少勞動力供給，導致勞動力短缺、用工成本上漲；對社會發展而言，在人口紅利逐步消失、人口日益老齡化的背景下，不利於社會人力資源的合理開發和充分利用，也會造成人力資源浪費。

此前，全國兩會上，有全國人大代表建議逐步取消公務員錄用的35歲門檻。專家表示，拆掉這一門檻，並不僅僅是要求公務員崗位開放年齡限制，而是希望通過改變招錄方式，在全社會形成摒棄就業年齡歧視，適應老齡化社會發展需求的共識。

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責任編輯：尹航

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