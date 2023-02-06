五角大樓：中國偵察氣球至少5次闖領空 特朗普時期最嚴重

美國國防部指，中國高空偵察氣球過去曾至少4次闖入美國本土空域，其中3次在前特朗普時期發生，另1次在拜登上台之後，連同今次則是第5次。

《華爾街日報》引述幾名國防官員指，中國以前曾向美國上空發送過多個高空偵察氣球，這些氣球直到離開美國領空後才被發現。由於這些氣球飛行持續時間要比今次短得多，所以當時沒有被發現。報道指，這些細節引起了美國人的疑問，政府是如何處理之前4次事件，以及為甚麼無充分準備阻止氣球闖入。

特朗普的幾名高級國家安全官員否則有關說法，時任白宮國家安全顧問奧布萊恩指，不論上任前或任內，從未有人向他報告過類似問題。

共和黨指責總統拜登向中國示弱，參議院軍事委員會成員科頓指，美國本應在阿留申群島上空擊落這個氣球，絕不應該允許它穿越整個美國大陸。他認為拜登之所以遲遲不披露美國領空被入侵的消息，是因為他想挽救國務卿布林肯計劃對中國的外事訪問，而不願意採取任何會被視為挑釁中國的行動。

運輸部長布蒂吉格為拜登的處理手法辯護，認為他保護了地面上的美國居民，以一種平衡所有風險的方式來處理。

責任編輯：陳建錫