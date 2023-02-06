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內地旅遊機構數據：出境遊諮詢量上漲3.6倍

社會熱點 16:21 2023/02/06

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內地今日（6日）起在20個境外目的地國家試點恢復出境跟團遊，同時開放港澳出入境跟團遊。同程旅行 （0780） 數據顯示，1月20日消息公布至2月5日期間，出境跟團遊產品咨詢量較上個時間段上漲358%，簽證咨詢量較上個時間段上漲172%。

同程旅行的首個赴泰旅行團今日由上海啟程，將在曼谷、芭提雅、普吉島等旅遊目的地完成7天6晚的旅行。該旅行團項目在出發前一周就快速售罄。

同程旅行數據顯示，目前跟團遊咨詢量最大的出境遊目的地國家為泰國、柬埔寨和印尼。馬爾代夫、斐濟等海島型度假目的地也受到中國遊客歡迎。

同程研究院相關負責人介紹，目前出入境航班量還未完全恢復，跟團遊產品平均價格較疫情前略有上浮。在產品形態上，遊客更喜愛小團、私家團等私密性更好的產品，這也是疫情後國內遊客旅遊消費升級的體現。

值得關注的是，春節假期剛過，已有很多遊客在同程旅行平台上搜索「五一」相關的旅行產品。1月23日至2月5日，同程旅行平台「清明」相關搜索量較上個時間段上漲127%，「五一」相關搜索量上漲187%。同程旅行預計今年出境遊將迎來一輪爆發式增長，五一至暑期有望恢復疫情前水平。

責任編輯：陳俊賢

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中國市場 出入境管制 簽證 旅行團 斐濟 柬埔寨 馬爾代夫 泰國 印尼 曼谷

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