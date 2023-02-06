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「流浪氣球」加拿大也試過 美國當時這樣做結果尷尬了

國情動向 14:04 2023/02/06

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「流浪氣球」加拿大也試過 美國當時這樣做結果尷尬了

美國出動F-22隱形戰機發射導彈，擊落飛越美國的中國探測氣球，中方強調氣球屬民用科研性質，因不可抗力原因誤入美國，對批評美方反應過度，提出嚴正交涉。「流浪氣球」其實不是中國才有，加拿大也曾經試過，美國當時也出動軍隊，聯同加拿大、英國方面嘗試擊落失控氣球，結果卻美、加、英三國聯軍行動失敗，未能阻止氣球飛入俄羅斯領空。

據英國廣播公司（BBC）1998年8月報道，加拿大當月發生探空氣球失控事故。一個25層樓高、展開面積相當於5個足球場的巨型氣球，釋放後失去控制，隨風飄流。

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這個探空氣球原本用於偵測臭氧層，可是在加拿大中部薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）升空後失控，一路向東飛出了北大西洋。氣球飛行高度介乎27000至37000尺，正是大型客機巡航高度，對正常空中交通造成相當影響。

當時美軍出動了駐紮在冰島的偵察機，嘗試用雷達尋找氣球位置，但卻找不到。美軍軍官稱，偵察機雷達用於尋找地面目標，因此看不到氣球。

加拿大軍隊2架CF-18戰鬥機（美製F/A-18售加型號）曾則經在該國東岸紐芬蘭省對開（Newfoundland）攔截氣球，以航炮發射了超過1000枚航彈，把氣球打出多個洞，卻仍無法令氣球洩出足夠氦氣，氣球得以繼續飛行。

報道亦稱，英國軍隊亦曾加入行動，但同樣不成功。

結果，這個氣球飛越了挪威斯瓦爾巴群島（Svalbard），再經巴倫支海進入了俄羅斯領空。報道未有提及俄方當時反應及氣球最終命運。

今次事件的中國氣球飛得更高，據美方公佈達65000尺，超越不少飛機升限，美軍需要出動F-22隱形戰機並使用導彈，方能將之擊落，並認為這是中國的「間諜氣球」。

中國副外長謝鋒向美方提出嚴正交涉，強調民用無人飛艇誤入美領空，完全是由不可抗力導致的意外、偶發事件，事實一清二楚，不容歪曲抹黑。但美方置若罔聞，執意對即將離開美領空的民用飛艇濫用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際法精神和國際慣例。

謝鋒表明，中方對此堅決反對、強烈抗議，敦促美方不得採取進一步行動損害中方利益，不得升級、擴大緊張局勢；中國政府正密切關注事態發展，將堅決維護中方企業的正當權益，堅決捍衛中方利益和尊嚴，保留作出進一步必要反應的權利。

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責任編輯：連兆鋒

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