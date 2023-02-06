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中國天眼發現740多脈衝星 現實版三體「不要回答」？

社會熱點 15:20 2023/02/06

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中國天眼發現740多脈衝星 現實版三體「不要回答」？

全球最大口徑單體射電望遠鏡，「中國天眼」500米口徑球面射電望遠鏡（簡稱FAST），至今發現脈衝星數目已超過740顆。脈衝星是發射訊號有周期的恒星，西方科學家最初發現脈衝星時，一度以為這是外星人向地球發送信息。那麼地球有否可能跟脈衝星的星系溝通？人類又是否應參考中國科幻名著、改編電視劇正在熱播的《三體》情節，不要回答外星訊號，免遭外星文明定位侵略？

央視報道，春節過後，中國各地科研人員在正投入新一年工作，其中位於貴州省黔南州平塘縣的「中國天眼」，是目前世界上口徑最大，靈敏度最高的單口徑射電望遠鏡，其反射面面積大約相當於30個標準足球場大小。總控室內，科研人員正監控望遠鏡運行狀態，搜集和記錄來自宇宙的數據信息。

    點擊圖片放大

FAST總工程師姜鵬指出，截至目前，FAST發現的脈衝星總數已經達到740顆以上。隨著脈衝星發現數量不斷增加，科學家們可以在未來通過脈衝星測試陣列，尋找引力波存在的證據，或者通過脈衝星測時，建立自主可控的時間基準體系。

姜鵬說：「這700多顆（脈衝星），它只是給你提供了一種條件。你有這個發現能力，你才有可能發現我們期待發現的這種奇異的脈衝星。我們更期待的是發現一種特別種類的脈衝星，比如是跟黑洞相互配對的這種雙星系統，那我們就可以在更極端的引力場條件下，檢驗愛因斯坦相對論的正確性。」

姜鵬表示，在新的一年，科研人員除了要確保FAST系統順暢運行、發現宇宙中更多的未知奧秘以外，先導陣列方面的建設計劃也已經在籌備中。

脈衝星是甚麼？

《錢江晚報》曾引述中國科學院上海天文台副研究員閆振，解釋當恒星耗盡自身燃料慢慢衰老後，會在自身引力作用下坍縮，並產生劇烈的超新星爆發。脈衝星新星爆發後剩下的一類致密天體（不再有聚變反應、密度非常大的恒星），所以它是「死亡的恒星」。

脈衝星最大的特點，是能夠發射有周期的脈衝訊號。脈衝周期比較穩定的脈衝星，相當於「掛在天上的時鐘」，可以與地面原子鐘配合，取長補短，為將來建立時間尺度服務。

FAST怎麽發現脈衝星？

閆振比喻，如果FAST是一位男生，脈衝星是銀河系裏的女生，FAST不是盯著一個姑娘看的，而是選定一個大方向——赤道以南的天空區域，等著，對川流不息的人群連續拍照，再在照片中尋找意中人。

是否「不要回答」脈衝星訊號？

1967年，英國女科學家約瑟琳貝爾（Jocelyn Bell Burnell），是地球上第一個發現脈衝星的人，當時她以為接收到的是外星人的訊號，所以給這顆星取名「小綠人一號」（Little Green Man 1，LGM-1）。

這是因為當時接收到的脈衝星訊號為無線電波，就像以前的電報訊號一樣，嗒嗒，嗒嗒嗒......所以人類一開始很容易以為這是外星生命發來的訊號。貝爾後來又發現幾顆脈衝星，而且訊號來自四面八方。銀河系各界的外星人，怎麽會湊巧在同一時間向地球發訊號？這當然是不可能的。

閆振稱，發現脈衝星，並不意味雙方存在交流，至少目前不可能。

例如FAST發現的兩顆脈衝星FP1#和FP2#，分別距離地球1.56萬光年和4100光年。地球發射出去一條消息，得等1.56萬年和4100年才能到達目的地，對方回信也得那麽久。目前人類觀察到的距離地球最近的脈衝星也有幾百光年，就算訊號能互通，當今的地球人也等不到。

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