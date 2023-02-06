內地疫後新氣象：核酸檢測點轉型成年貨店 多地開展測血清抗體

內地調整防疫政策後，核酸檢測點似乎沒了用武之地，江蘇蘇州將核酸檢測亭改造成圖書館、美食攤位及新年市集攤位等，重新賦予新功能。此外，北京、深圳等多地宣布，開展新冠病毒抗體檢測。

澎湃新聞報道，過去兩個月，蘇州不少核酸採樣亭被改造成多種用途。

轉型一：便民醫療服務

去年12月，多地迎來感染高峰。蘇州核酸採樣亭就地變身發熱診療站，可看病、能配藥，讓居民在家門口享受便利醫療服務。

隨著發熱診療需求的相對減弱，蘇州近日又對核酸採樣亭開啟了「變身模式」。

轉型二：提供就業指導

隨著春節假期結束、務工人員陸續返回，蘇州姑蘇區將位於蘇州火車站的幾個核酸採樣亭改造成「就業小站」，在「第一站」為外來務工人員提供就業指導。內媒從該區人社局獲悉，至1月30日14時，「就業小站」已為700多人提供服務，就業意向涵蓋科技、餐飲、建築、安保、市場營銷等。

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轉型三：新春年貨攤位

在新春時節，一些核酸採樣亭還應景地變成了年貨攤位。在蘇州市姑蘇區南門商圈的新春市集，新添的不少年貨攤位都是由閑置核酸採樣亭改造而來，免費提供給商戶申請使用，不僅為周邊老城區市民提供了購買年貨的便利，也可以為企業和商戶引流促進消費。

此外，相城區中海瓏灣小區的核酸採用亭被改造成漂流書屋，目前在周末時間開放，周邊市民均可前來借閱或捐贈。在相城區玉蘭公園，核酸採樣亭被改造為清潔工休息站。另外在缺少快遞櫃的場所周邊，核酸採樣亭則可暫存快遞。蘇州北站廣場的核酸採樣亭被改造成了微型消防站，全天候開放。

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另一方面，多地度過感染高峰，生活秩序復常。北京、深圳、湖南、湖北武漢等地發布通知，開展新冠病毒抗體檢測。以北京市為例，人群血清抗體水平調查計劃於今年2月至3月完成。該調查採取多階段分層隨機抽樣調查方法，從16個轄區和經開區中選取約5000名社區人群，進行問卷調查和血清學標本採集。

責任編輯：尹航

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