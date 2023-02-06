王文濤：中澳應為經貿合作注入更多積極因素

中國商務部長王文濤今日（6日）應約與澳大利亞貿易部長法瑞爾舉行視像會談，就妥善處理經貿關切等進行交流。王文濤指，中澳互為重要經貿合作夥伴，當前兩國經貿關係正面臨重要窗口期，應共同努力，為合作注入更多積極因素。應王文濤邀請，法瑞爾預料在數周內訪問中國，尋求令兩國貿易全面復常。

會談約90分鐘，是中澳經貿部門首長之間3年多來的首次會談。中國商務部新聞稿稱，王文濤向法瑞爾強調了中澳互為重要經貿合作夥伴，雙邊經貿合作互利共贏，應共同為合作注入積極因素。中國開放的大門只會愈開愈大，一個不斷發展、持續開放的中國，將為包括澳洲在內的世界各國帶來更多機遇。

雙方下階段應按照兩國領導人會晤指明的方向，加強經貿領域溝通協調，就各自關心的問題尋找互利共贏的解決方案。中方願與澳方重啟經貿交流機制；拓展在氣變、新能源等新興領域的合作空間，推動兩國經貿關係高質量發展。中方高度關注澳加嚴對中企赴澳投資經營的安全審查，希望澳方妥善處理。

法瑞爾指，澳中經濟高度互補，中國是澳最大的貿易夥伴，也是重要的投資來源國，貿易和投資是雙邊關係的重要基石。澳方歡迎包括來自中國在內各國的高質量投資，並期待與中方進一步拓展氣變、再生能源等領域合作。澳方願與中方一道，通過坦誠對話增進互信、化解分歧。

澳州媒體指，王文濤表明希望與法瑞爾合作，使經濟合作回到正確軌道。法瑞爾則表示期待中國遊客、留學生回到澳洲。雙方同意加強各層級對話。

責任編輯：陳俊賢