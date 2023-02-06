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《流浪地球2》穿崩？劉慈欣點出太空電梯這漏洞

社會熱點 16:06 2023/02/06

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《流浪地球2》穿崩？劉慈欣點出太空電梯這漏洞

電影《流浪地球2》掀起熱話，本周會在香港上映；《三體》電視劇也正在熱話，兩部科幻名著作者劉慈欣有話說。《流浪地球2》超越原著短篇小說內容，劇本為全新創作，劉慈欣直言這「不像中國人拍出來的電影」，拉近了中國科幻和世界距離。但劉慈欣提到，《流浪地球2》開場展現的太空電梯有個漏洞，認為這違反了建造太空電梯的本意。

劉慈欣到電影院看了兩遍《流浪地球2》後在微博寫道：「如果說第一部讓中國科幻電影開啟了壯麗的航程，那這一部就是它於世界舞台上響亮的鳴笛。」

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他接受央視專訪時說：「我看完《流浪地球2》，我第一個印象就是，我覺得不像是中國人拍出來的電影，它確實是極大地拉短了中國的科幻大片和世界的距離，這一點真的是特別我們搞科幻的人是銘心刻骨地感受到了。」

「《流浪地球2》它和我的小說原著沒有甚麽關係了，它完全是影片創作團隊原創的一部作品，這給人一個很大的鼓舞。」

他解釋：「以前說中國的科幻電影熱衷於改編，這其實多少有些無奈之舉，因為科幻劇本原創的力量在國內還是比較薄弱的。但是《流浪地球2》確實改變了我這種看法，我覺得我們要是努力去原創這種科幻電影的話，不從小說IP改編的話，現在也具有相當的能力水平了。」

劉慈欣又指，在他看來，真正拍得好的科幻電影，看上去都像歷史片，都很有歷史的那種厚重感、沈重感、滄桑感。

「《流浪地球2》這方面做得很好。你仔細看看它那些特別工業它那些設計充滿了那種工業化的粗糙感，那種很滄桑很硬朗的東西，不像是那種剛拆封的玩具，嶄新的，一看就有點不真實那種感覺。」

他接着提到，《流浪地球2》可能有一個「小小的漏洞」

「它的太空電梯是用火箭發射上去的，四個火箭。造太空電梯的目的就是為了不用火箭，你造出太空電梯來還用火箭把太空電梯頂上去，那麽它的意義何在？」

但他補充：「當然這個可能是出於視覺效果的考慮，我認為也不是很大的問題，太空電梯從理論上來說沒有任何懸念。如果真的成立了，上一次太空，可能比坐一個民航飛機還便宜。」

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