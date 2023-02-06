拉美上空亦有氣球 中國外交部這樣回應

繼飛越美國本土的氣球後，美國國防部表示，在拉丁美洲上空發現了第二個來自中國的氣球。中國外交部發言人毛寧周一（6日）在證實，拉丁美洲上空氣球來自中國。

毛寧回應記者提問：「關於你提到的拉丁美洲上空的氣球，經了解核實，有關的這個無人飛艇來自中國，屬民用性質，用於飛行試驗。受氣候影響，而且自身控制能力有限，這一飛艇嚴重偏離了預定路線，誤入拉美和加勒比上空。」

毛寧指出，中國是負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法，以同有關各方進行通報並妥善處理，不會對任何國家造成任何威脅，各方也都對此表示理解。

對於美軍在美國東岸上空擊落中國氣球，中方提出嚴正交涉，並保留對美方擊落飛艇作出進一步必要反應的權利。

那麼中方會對有甚麽反應？毛寧答：「中方已經多次介紹了情況。」她強調，這次事件完全是不可抗力導致的意外。美國國防部也發表聲明，這個氣球，或者說飛艇，不會對地面人員構成軍事和人身威脅。美方不顧中方的反覆說明，執意動用武力明顯反應過度，中方堅決反對。

她重申，對於這種偶發意外事件，雙方都應當，特別是美方，應當以冷靜、專業、非武力的方式妥善處理。

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責任編輯：連兆鋒