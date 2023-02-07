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拜登稱擊落氣球是正確決定 不會削弱美中關係

國情動向 10:05 2023/02/07

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美國總統拜登指，擊落中國的偵察氣球是正確決定，事件不會削弱美中關係。白宮形容做法符合國際法，並指國務卿布林肯會在適當時機尋求重新安排訪華。

拜登周一（6日）接受媒體訪問，被問到事件會否削弱美中關係，他直言不會，美國要做甚麼都對中國說得很清楚，美方不會讓步，北京理解這立場。

白宮國安會發言人柯比同日指，擊落氣球是捍衛美國國土及主權領空，按照國際法行事。美方已從大西洋回收部分殘骸，礙於天氣條件希望在未來幾天能潛到海底探視。即使完成調查，美方亦無意將氣球殘骸交回。他又駁斥了氣破球用於氣象目的說法，指氣球有螺旋槳及方向舵，可轉向及加減速。

柯比提到，美方得知中國運行了一個偵察氣球計劃，但這些闖入行為是拜登上任後才發現的，他拒絕評論氣球在飛行過程中是否已將資料傳回中國。就事件對美中關係的影響，他強調美中關係對美國的重要性，雙方交流會繼續，無人希望衝突。布林肯並非取消訪華，只是推遲，會在適當時機尋求重新安排。

白宮國安顧問沙利文則在一個研討會上指，美方正在解析中國向美國發送偵察氣球的意圖，以拼湊出完整的畫面。

《華爾街日報》再引述消息指，中國偵察氣球計劃已存在12年至15年。《紐約時報》則指，五角大樓2021年來調查了366宗難解釋的事件，163宗涉氣球。

責任編輯：陳建錫

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