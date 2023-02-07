  • 21°C
香港時間 : 2023207日 (週二) 11:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【土耳其地震】加盟土耳其女足中國球員崩潰：逃亡又遇暴風雪

社會熱點 10:29 2023/02/07

分享：

分享：

土耳其週一（6日）凌晨發生7.8級強震，當地已有超過2300人罹難。加盟土耳其加拉塔薩雷女足的中國球員李佳悅在微博發片自述逃出來了，但在逃亡路上遇到強餘震和暴風雪，形容自己「崩潰了」。

李佳悅昨日在微博發布兩條影片，一條是自述她在土耳其阿達納客場比賽，離震中很近，早上四點鐘，她在睡夢中被房屋倒塌的聲音震醒，她和全隊一起逃了出來。

李佳悅說，很多隊友都嚇哭了，她第一次感受到死亡離得這麼近。

幾個小時後，李佳悅發布第二條影片表示（附微博影片鏈接），她們從阿達納撤離，在趕去安卡拉的路上，但安卡拉也發生了地震，又面臨惡劣天氣。影片中可見，狂風夾雜細雪，呼呼的風聲十分明顯。

李佳悅是中國女足中後衛，今年1月正式轉會加盟土耳其加拉塔薩雷女足，身披加拉塔薩雷4號球衣。1月8日，土女甲第10輪，李佳悅首發出戰，迎來自己的首次亮相，幫助加拉塔薩雷女足在客場6-2輕取特拉布宗體育女足。同月，李佳悅貢獻來到土耳其後的首次助攻，幫助加拉塔薩雷女足2-0戰勝費內巴切女足。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
災難 微博 地震 天氣 土耳其 運動員 颱風

上一篇文章

超萌公務員亮相！ 重慶警方培訓中國首批緝毒松鼠即將出勤

下一篇文章

鄰居掟炮仗 6歲男童手臂炸爛截肢（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

食水變洗頭水 遊客大理洱海洗頭引眾怒（有片）
食水變洗頭水 遊客大理洱海洗頭引眾怒（有片）
中國天眼發現740多脈衝星 現實版三體「不要回答」？
中國天眼發現740多脈衝星 現實版三體「不要回答」？
《流浪地球2》穿崩？劉慈欣點出太空電梯這漏洞
《流浪地球2》穿崩？劉慈欣點出太空電梯這漏洞
央視報道C919國產客機兔年首飛 觀眾一眼搵出穿崩位
央視報道C919國產客機兔年首飛 觀眾一眼搵出穿崩位
鄰居掟炮仗 6歲男童手臂炸爛截肢（有片）
鄰居掟炮仗 6歲男童手臂炸爛截肢（有片）
童話變現實 內地首個小王子主題樂園落地廣州 預計今年開
童話變現實 內地首個小王子主題樂園落地廣州 預計今年開
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款