【土耳其地震】加盟土耳其女足中國球員崩潰：逃亡又遇暴風雪

土耳其週一（6日）凌晨發生7.8級強震，當地已有超過2300人罹難。加盟土耳其加拉塔薩雷女足的中國球員李佳悅在微博發片自述逃出來了，但在逃亡路上遇到強餘震和暴風雪，形容自己「崩潰了」。

李佳悅昨日在微博發布兩條影片，一條是自述她在土耳其阿達納客場比賽，離震中很近，早上四點鐘，她在睡夢中被房屋倒塌的聲音震醒，她和全隊一起逃了出來。

李佳悅說，很多隊友都嚇哭了，她第一次感受到死亡離得這麼近。

幾個小時後，李佳悅發布第二條影片表示（附微博影片鏈接），她們從阿達納撤離，在趕去安卡拉的路上，但安卡拉也發生了地震，又面臨惡劣天氣。影片中可見，狂風夾雜細雪，呼呼的風聲十分明顯。

李佳悅是中國女足中後衛，今年1月正式轉會加盟土耳其加拉塔薩雷女足，身披加拉塔薩雷4號球衣。1月8日，土女甲第10輪，李佳悅首發出戰，迎來自己的首次亮相，幫助加拉塔薩雷女足在客場6-2輕取特拉布宗體育女足。同月，李佳悅貢獻來到土耳其後的首次助攻，幫助加拉塔薩雷女足2-0戰勝費內巴切女足。

責任編輯：尹航

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