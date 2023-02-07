超萌公務員亮相！ 重慶警方培訓中國首批緝毒松鼠即將出勤

重慶市合川區公安局刑警支隊警犬大隊透露，在該警犬大隊提供技術指導下，已成功培訓出中國第一批6隻緝毒松鼠，可快速識別毒品目標物。

《上游新聞》報道，培育緝毒松鼠是國家重點研發計劃課題《新型緝毒動物培育及訓練方法與配套設備的研發》的子課題《緝毒鼠的培育及其配套裝備的研發與應用》，目前已經完成。選取的松鼠品種為魔王松鼠，首批培訓出6隻緝毒松鼠，已通過相關科研機構認證。

「松鼠的嗅覺是相當靈敏的！只是以前我們在訓練囓齒動物方面技術不太成熟。」該警犬大隊訓導員尹勁表示，警犬大隊自主研發的技術「搜爆犬自主學習訓練系統」可以被應用於各種動物的訓練當中。應用在囓齒動物的搜毒訓練後，取得了非常好的效果。緝毒松鼠可以快速地識別毒品目標物。

和緝毒警犬不同，松鼠體型較小、動作敏捷，適合搜索一些環境複雜的物流倉庫、快遞站等場景，或是高處搜毒。經過訓練，松鼠會在找到毒品後使用抓撓的方式告訴訓導員，該處可能存在毒品。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁