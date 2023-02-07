「大鑊飯」概念退燒？ 官媒認社區食堂利潤低難維持

去年中央政策文件提出興建社區食堂，令「大鑊飯」的概念重新火熱，但官媒最近承認，這些食堂因利潤、安全問題陷入經營困難，有部分甚至已被迫停業。

新華媒旗下雜誌《半月談》刊登「社區食堂：持續運營有困擾」為題的報道，提到社區食堂在場地成本上壓力大，由於食堂的「惠民」性質，飯菜利潤有限，且裝修、房租等投入比較高，一些社區食堂若無房租減免可能會虧損。有經營了一年多的食堂，每個月仍處於虧損狀況，需靠其他收入填補。

由於成本高、利潤低，很難增聘廚師滿足民眾口味變化，河北保定一家食堂招聘了4名廚師，但平均每日只有30位客人，人均消費僅10元人民幣，而食堂每年人力成本卻超過26萬元，在嚴重入不敷支下，最後只好暫停營業。另外，有食堂為了壓低成本而降低衛生標準，使用新到期的食材，令人失去信心。

中國社會科學院專家宋煜指，社區食堂最好不要一擁而上地開設，有條件的社區可先試辦。而缺少場所的地方則可嘗試「中央廚房+流動餐車」模式。至於無法試辦食堂的地方，可等多種模式成熟後，根據自身情況進行選擇。

責任編輯：陳建錫