▲ 【流浪氣球】美軍曾出動冷戰古董監視 防中國有這一着

中美「流浪氣球」風波持續，美國出動F-22隱形戰機擊落中國氣球後，正在東岸打撈殘骸，嘗試收集情報。美國政府亦表示，無意將氣球殘骸交還中國。美軍今次對付一個中國氣球，耗費了大力氣，除了F-22，據報還曾出動一款冷戰古董——U-2高空偵察機監視氣球。U-2偵察機有一項特點，做到美軍其他所有飛機都做不到的事，美方並認為這有助防止中國使出一招接收氣球信息。

美國網媒The Warzone披露，中國氣球上周飛越美國本土途中，美軍動用了至少2架U-2S高空偵察機，在美國中西部上空監視氣球。報道稱，五角大樓消息已證實U-2S確曾出動，但目前並不清楚氣球在美國本土全球是否都有U-2S監視。

U-2S是U-2偵察機的最終子型號，但歷史仍然非常久遠，80年代已經開始服役。

U-2外號Dradon Lady「蛟龍夫人」，最早於1956年服役，不只美國空軍，美國中央情報局，以至台灣地區也曾是用家。

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U-2設計本意是造出一款，可以飛得比戰鬥機高得多的偵察機，以突破敵方防空，大縱深收集敵方境內情報。為此，U-2S升限達到80000尺以上，而大型民航客機巡航高度為30000尺左右。

然而，隨着地對空導彈成熟和普及，蘇聯和中國都曾擊落U-2，解放軍更擊落過多達5架台軍「黑貓中隊」U-2偵察機，U-2角色在冷戰中後期已開始淡出。

U-2在新世紀曾參與阿富汗及伊拉克戰爭，當局出於預算考慮，在近10年曾不只一次祭出U-2退役計劃，但一直受到認為U-2並無替代品的意見反對，退役遂在阻力下至今不了了之。

據悉，今次中國氣球在北美飛行高度介乎60000至70000尺，因此U-2也是美軍序列中唯一能夠從氣球上方予以監視的飛機，使U-2再次派上用場。

U-2除了能夠收集影像和電子情報，還有電子戰功能。而The Warzone稱，U-2能飛到氣球上方監視十分關鍵，因為這能使用機上各種對地（下方）設備，在較近距離收集氣球情報，研究其設計及能力；更重要的是，U-2在氣球上方的話，比其他辦法更有把握干擾攔截氣球和中國衛星的可能通信，衛星中介往往是這類遠程氣球將數據傳回的主要手段。

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責任編輯：連兆鋒