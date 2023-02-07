放鬆限制？時隔三年半 Marvel電影今回歸內地大銀幕

漫威（Marvel）電影三年半後回歸內地大銀幕，《黑豹2》（Black Panther 2）今日（7日）正式在內地上映。《蟻人與黃蜂女》將在本月17日上映。

《黑豹2》講述前任黑豹國王離去，而深陷悲傷的瓦坎達人要面對又一場巨大的危機，新的黑豹登場。

《黑豹2》和《蟻人與黃蜂女》這兩部電影是自2019年以來首批在中國內地上映的漫威超級英雄系列影片。先前，漫威出品的七部超級英雄電影都未能在內地院線上映，從而影響了國際票房。

另外，內地還引進華納兄弟旗下DC Studios出品的超級英雄電影《雷霆沙贊！眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods)，定檔3月17日上映。

據《華爾街日報》早前報道，這些影片獲准上映表明，內地審查機構或許正放鬆對好萊塢電影的限制。報道指出，多年來，美國電影公司大片在內地上映遇到諸多困難，因為內地政治敏感性增強。迪士尼的高管們認為，一些影片的票房低於預期是由於內地收緊了對電影的管控。

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責任編輯：尹航

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