▲ 【流浪氣球】美媒解讀中方「遺憾」 如何收科取決一個關鍵

美軍大陣仗以隱形戰機F-22擊落中國「流浪氣球」，事件在美國繼續發酵，拜登政府仍受到共和黨質疑為何讓中國氣球飛越美國後才出手。相比之下，中國這邊對氣球事件相對平靜，美國傳媒亦認為，從中國官方最初回應可以看出，中方語氣沒有最近與美方其他的外交碰撞般強烈，希望圍繞氣球的爭論降溫。不過，今次事件在美國的政治色彩愈來愈濃，如何收科或者還取決於一個關鍵。

流浪氣球曝光後，中國官方將氣球稱為無人飛艇，確認其來自中國，強調屬民用性質，用於氣象等科研。外交部解釋，飛艇受西風帶影響，且自身控制能力有限，該嚴重偏離預定航線，中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。

至於美軍擊落後，中方則向美方提出嚴正交涉，指摘美方對中方陣列事實置若罔聞，執意對即將離開美領空的民用飛艇濫用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際法精神和國際慣例，中方保留作出進一步必要反應的權利。

《華爾街日報》指出，中方兩次聲明都很簡短，所表達的語氣也沒有最近與華盛頓的外交對峙，例如涉及台灣問題的那麼激烈。

該報稱，翻查中國外交部過去幾年聲明，「遺憾」這個詞幾乎只在中方獲悉外國政要逝世，或對另一國政府的行動表達異議時出現過，例如2019年美國特朗普政府退出巴黎氣候協議。

報道又引述中方消息稱，中國政府不太可能對美方擊落氣球強烈反應，中方希望與美方保持對話，和平處理分歧。其中一名人士指，美方上周公開氣球一事後，中方曾經向美表示願意按計劃，推進美國國務卿布林肯訪華。但美方最後決定押後行程。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，美國總統拜登面臨國內政治壓力，要求他在與中國打交道時表現出強硬態度。

中方或許本可以更主動地先行提醒美國方面注意一個偏離航線的氣球的存在，不過吳心伯說，這件事向中國表明，中美關係面臨著來自美國國內政治愈來愈多的干擾，而拜登政府管理這種政治干擾的能力有限。

今次事件如何解決，一定程度上也許取決美方最終如何判斷氣球的用途。目前還不清楚美國可能從氣球殘骸中找到甚麼，中美雙方亦未公佈氣球是用於氣象觀測，或間諜活動的證據或反證。

智庫「亞洲協會政策研究院」（ASPI）副總裁、美國前助理國務卿拉塞爾（Daniel Russel）表示，當核大國開始擊落另一個國家的偵察工具時，這有點令人擔憂。

拉塞爾認為，拜登政府擊落氣球，對內有個交代，或有助掃清布林肯訪華障礙，不過中方接下來行動很重要。「如果中方報復，我們也許會看到雙方關係重回螺旋式下降軌道。」

廣州智庫「海國圖智研究院」創始人陳定定稱，美國自特朗普政府以來一直視中國為威脅，氣球事件不太可能影響美國已有看法；而相比氣球軌跡，中美貿易軌跡影響大得多，中美局勢緊張下貿易仍然強勁，中國去年對美出口按年增長1.2%，達到創紀錄的5820億美元。「所以冷靜下來，它只是一個氣球，給通常乏味而嚴肅的國際關係帶來了一點樂趣。」

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責任編輯：連兆鋒