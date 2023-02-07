還錢比借錢難？內地掀提前還房貸潮 預約已排到10月

隨著房貸進入低利率區間，不少貸款買樓人士考慮提前還款；面對提前還款現象，各大銀行設定「門檻」，有人甚至要預約超過2個月辦理業務，個別地方更有傳已排到10月份。專家指出，適當降低存量房貸利率，釋放內需和消費。

利率「3字頭」時代；提前還貸降低成本。

節後不少城市進入房貸利率「3字頭」時代。很多已購房者選擇提前還款卻難如登天。

內地現提前還房貸熱潮 官媒發聲：扎堆提前還貸不可取

內媒報導，有位市民稱，「120萬元（人民幣，下同）在手裡，早還一天，就是少付一天的利息」，「去年年底預約提前還貸，當時最快只能選一個月之後的。 現在一個月過去了審批還沒通過，銀行說去年10月的申請還沒處理完，估計要等到4月。」

上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進認為，由於之前貸款的利息較高，購房者希望提前還貸降低成本; 另外2022年投資理財收益波動較大且遠不及預期，房貸和投資理財之間收益倒掛，讓購房者有提前還貸的願望。

多數銀行都需要提前預約辦理，排隊時長至少在一個月以上；部分銀行關閉線上服務渠道。

建設銀行APP上「提前還本申請」已經提示「目前暫時無法在線受理您的提前還本申請」，暫時關閉了申請通道。

農業銀行，提前還貸需要提前30天申請，再由銀行工作人員經過較為嚴格的審核。

工商銀行，因為系統升級暫時無法在申請提前還貸。

專家指出，適當降低存量房貸利率，釋放內需和消費。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，當前存量房貸的壓力仍然較大，希望能降低存量房貸利率，既能降低月供壓力，還能釋放內需和消費。

招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼建議，相關部門加快出台相關舉措，引導銀行適度降低存量房貸利率，進一步降低住房消費者的負擔，有效解決居民扎堆提前還款及違規「轉貸」等問題來避免帶來整個信用體系的危機。

責任編輯：陳俊賢

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