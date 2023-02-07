內地旅遊城市度假房小爆發 西雙版納有樓盤成交漲900%

春節後，內地南方旅遊城市樓市回暖，西雙版納樓市成交量暴漲900%，其中6成為東北客戶；廣西北海成交增50%至60%，成京津冀客戶的特別偏愛。

西雙版納東北買家超6成

據內媒第一財經報道，西雙版納節前還是成交慘淡，春節後便銷量飆升。數據顯示，西雙版納這座人口約130萬的小城，僅春節期間就接待遊客271.75萬人次，按年增長555%。 沉寂多時的當地樓市，因大批量遊客到來而出現「V型反轉」，超過60%的房子都被東北三省遊客買走。

有中介指出，春節前當地新房均價在每平方米6000元至6500元，市場差的時候，4000多一平米也賣。而隨著北方遊客的增多，大年初一當日，西雙版納很多樓盤都選擇封盤漲價，這一漲就是每平方米1000元，一套100平方米的房子總價貴了10萬，全城新房均價迅速達到每平方米7000元至7500元。

在北海，一家TOP3房企的營銷負責人成銳指出，春節期間，北海樓市成交量有50%至60%的增幅，成交的最高峰是大年初三、初四、初五，春節假期結束後，依然有每天7-10套的簽約量，未見下滑，日均到訪量達到50組。

貝殼找房App顯示，廣西北海銷售量最高的樓盤是碧桂園北海陽光。該樓盤營銷人員表示，1月份碧桂園北海陽光共成交152套，簽約額達到6978萬元人民幣，來自京津冀的客人最多。

同樣因旅遊帶旺樓市的，還有海南三亞。 58安居客房產研究院數據顯示，去年10月開始，三亞新房找房熱度開始攀升，12月疫情封控措施放開後，三亞遊客劇增，12月找房熱度大幅增長，漲幅達到55%。 去年12月，三亞新房項目共計90個，按月增加3.6%；在售均價每平方米31000元，按月微漲0.04%。

不過三亞樓市的熱度不及西雙版納。根據海南樓盤網，今年1月份，商品住宅成交備案733套，商辦產品成交備案105套。這與海南仍在實行「全域限購政策」有關。

責任編輯：陳俊賢