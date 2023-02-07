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萬億GDP城市爭相放寬買樓限制 業界料一線以下全面撤限

經濟脈搏 16:52 2023/02/07

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樓市不振下，去年內地GDP十強城市中，除了北上廣深，重慶、蘇州等其餘6市都有不同程度放寬限購，佛山、東莞萬億元人民幣級別的城市更全域取消限購。隨著今地各地重新將樓市作為拉帶經濟的工具，房地產業人士預料，後續一線城市也有放寬的可能，而一線以下城市甚至有望全面撤限。

具官方背景的《華夏時報》統計了去年各市放寬限購的情況，以GDP排在全國第4、首超廣州的重慶為例，年底多個部門推出政策，明確居民將存量房盤活用作保租房的，可不納入住房貸款套數計算，同時支持非當地戶籍居民置業。業界認為措施進一步對合理改善需求給予支持，盤活存量資產，並擴大客群基底。

排在第5的蘇州，次季度也放寬二手樓限購限售，降低非戶籍居民買樓的社保門檻，並讓其在賣樓後2年內無需社保或稅單可直接重新買樓。其餘像成都、武漢、杭州、南京等，各自的限購政策均有一定程度的放寬，例如成都去年底起，父母投靠成年子女入戶，可在對應的限購區域內購買一套住房。

GDP十強以外，規模亦達到萬億元級別的大城市，包括佛山、東莞等下半年全域放開限購，其中後者的限購實施了超過6年。

需求減少，限購失去意義

「現在國家房地產的基本性發生了一個根本的逆轉...特別是那些二、三線GDP萬億元城市的需求在收縮，很多人都已經有房子了，買的人也沒那麼多。」國家高端智庫研究員宋丁指，限購政策是當年供不應求時代的產物，隨著整個樓市投資的增幅減緩，需求減少，在這時候再限購的意義已經不大。

諸葛找房數據研究中心高級分析師關榮雪指，新一輪需求端的紓困政策已由熱點新一線、二線城市率先開局，在當前市場尚待加速修復的背景下，金融支持房地產政策要應出盡出、因城施策，充分發揮政策積極效應，預計後續還將會有更多熱點二線城市跟進，預計除了一線城市外，其他城市或將全面取消限購。

一線城市低迷，放寬在望

地產經濟學家鄧浩志則指，一線城市也有放寬可能，北上廣深加起來人口接近1億，影響範圍很大，二三四線城市都以其作參考指標。同時，一線城市自身樓市也低迷，像今年春節，廣州、深圳的成交就比周邊差，「如果一線城市能夠適當的放鬆，會對解決一線城市樓市低迷和帶動二、三線城市有所幫助」。

促住屋消費成地方穩經濟重要一環，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指，國家對於行業的基調去年已有所調整，增長、促內需的權重上升。鄧浩志則指截至到上月底，已有50省市縣推出53條樓市刺激政策各地明確今年要支持剛需、改善需求，年內估計還會有更多政策推出。

責任編輯：陳建錫

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內地物業 經濟 大城 蘇州 佛山 南京 武漢 東莞 重慶 成都

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