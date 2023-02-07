▲ 【流浪氣球】中國捅破美國防空？NORAD司令承認漏洞

美國擊落中國「流浪氣球」餘波未了，美媒爆出今次事件之前，中國氣球已曾至少4次闖入美國空域，但這些資訊都是美國情報系統事發後得悉，美國軍方在事發時究竟在做甚麼則引起關注。就此，北美防空司令部（NORAD）承認，未有偵測到此前數次中國氣球出現，這個漏洞需要修補。

美國國防部當地時間周一（6日）記者會上，NORAD司令兼美軍北方司令部司令范赫克（Glen VanHerck）回應傳媒提問，關注中國氣球此前4次闖入美國空域的詳情時，回答：

「作為NORAD司令，偵測對北美洲的（空中）威脅是我的責任。我會告訴你，我們沒有偵測到那些威脅。我們需要弄明白這個作戰領域的感知差距 （domain awareness gap）。但我不會透露更多細節。」

范赫克補充，他相信美國情報系統透過了其他手段得悉威脅，並知會軍方過去曾有那些氣球出現在北美空域。

美國傳媒此前引述消息指，中國氣球今次是已知的第5次闖入美國空域，此前4次之中，有3次發生於特朗普時期，另外1次發生在拜登任內。

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責任編輯：連兆鋒