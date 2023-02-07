中國提供4000萬元援助土耳其 調物資支援敘利亞

大地震在土耳其、敘利亞造成數以萬計人命傷亡，中國今日（7日）宣布首批向土耳其提供4000萬元人民幣緊急援助，並向敘利亞提供物資及糧食幫助。

國家國際發展合作署副署長鄧波清表示，中國第一時間啓動緊急人道主義援助機制，決定向土耳其、敘利亞提供緊急援助，首批將向土耳其提供4000萬元人民幣緊急援助，包括派遣重型城市救援隊、醫療隊，以及提供該國急需的救災物資；協調向敘利亞提供急需的救災物資，加快落實正實施的糧食援助項目。

中國紅十字會分別向兩國各提供20萬美元援助，首支社會救援力量今日上午由杭州基地出發，前往災區開展救援，預計最快於土耳其當地時間周三（8日）抵達。先遣隊由8名富有國際救援經驗的地震救援專家組成，他們攜帶了先進的雷達生命搜索儀、破拆救援裝備和一隻搜索救援犬。

外交部則表示，駐兩國使館已第一時間發佈領事提醒，啟動應急機制，全面瞭解核實中國同胞、中資機構和人員的安全情況，暫時無收到亡報告。

國家主席習近平昨日（6日）分別致電兩國總統，代表中國政府和人民向遇難者表示沉痛哀悼，並慰問家屬和傷者。

責任編輯：陳俊賢