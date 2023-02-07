李克強徵求政府報告意見 《狂飆》主演張譯獲邀發言

國務院總理李克強昨天 (6日)主持召開各界人士、基層代表座談會，聽取對政府工作報告徵求意見稿的意見建議。央視新聞聯播畫面顯示，熱播掃黑電視劇《狂飆》中飾演刑警的男主角張譯作為代表發言。

據央視新聞，李克強指，去年，疫情等超預期因素對經濟帶來嚴重衝擊，政府果斷應對，靠前實施既定政策，推出穩經濟一攬子政策和接續措施，召開全國穩住經濟大盤電視電話會議。共同努力穩住了宏觀經濟大盤，城鎮新增就業1200多萬人，物價漲幅只有2%，經濟運行保持在合理區間。這殊為不易，成之惟艱。

李克強說，中國經濟增長去年底企穩、今年初回升。要貫徹黨中央、國務院部署，深入落實中央經濟工作會議精神，持續實施好穩經濟一攬子政策措施，紮實做好當前工作，繼續拓展經濟運行回升態勢。

報道指，專家學者、企業家、教科文衛體界人士、基層群眾9位代表發了言。其中，包括《狂飆》男主角張譯，其登上新聞聯播畫面在微博上廣傳，不少網民表示仿佛看到安欣警官做匯報。

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該由中央政法委宣教局、政法綜治信息中心指導拍攝，央視、愛奇藝等聯合出品，講述了自2000年起，意氣風發的刑警安欣（張譯飾），與黑惡勢力高啟強（張頌文飾）長達20年的正邪較量和生死搏鬥。張譯的精湛演技再收獲許多觀眾肯定。

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責任編輯：袁瑋婧