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美國分析氣球碎片有何目的？專家：可窺見中國技術的應用成熟度

國情動向 10:33 2023/02/08

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美國上周六擊落中國氣球，目前正在打撈。英媒引述專家說，分析氣球碎片，可以讓情報部門了解中國這些類型技術在應用層面的成熟度。

即使軟件損壞 仍可分析圖像的分辨率和質量

據英國廣播公司（BBC）報道，上周六，美國國防部一位高級官員表示，他們不知道打撈碎片究竟能有什麼收獲。但他們已從技術層面了解了這個氣球和它的監測能力。如果能成功回收碎片，將掌握更多情況。

專家說，氣球上所裝載的儀器是揭開其目的和監測能力的關鍵。

科羅拉多大學博爾德分校航空航天工程科學教授博伊德（Iain Boyd）說，如果搜索隊找到足夠多的儀器，他們將有可能知道它收集了多少信息，正在處理何種信息，以及是否有任何處理過的數據已經或正在被送回中國。

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他說，近距離觀察氣球並找出它是否有螺旋槳或通信設備等特徵也將有助於確定氣球是否被遠程控制。

博伊德認為，即使軟件被損壞或以某種方式被抹去，調查人員也能評估它可能拍攝的監控圖像的分辨率和質量等情況。

他說：「如果氣球上有任何技術是美國沒有的，那將非常令人驚訝，但它確實有可能讓美國的情報部門了解到中國這些類型技術在應用層面的技術成熟度。」

美國可發現數據如何送回中國

約翰霍普金斯大學土木與系統工程系助理教授格法爾科（Gregory Falco）說，美國將致力於在氣球殘骸中盡可能找到傳感器，以利用這些傳感器來揭示氣球的用途。但這並不容易做到。他說，探測不同類型波長的傳感器通常很小，而且在美國軍方用導彈摧毀氣球後傳感器可能已經被損壞。從摧毀氣球的錄像中還不清楚它損壞的情況有多嚴重。

法爾科說，如果氣球是用來執行間諜任務的，它早就應該有計劃自毀或修改數據。

他還說，美國可以發現氣球收集的數據是如何被送回中國的。中國可能使用了一個「混合衛星網絡」，即利用高空平台將數據中繼傳輸到最靠近的衛星。一旦衛星進入安全區域，它就會與地面站或作為控制系統的天線連接。

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法爾科說，中國有「一大片在中國之外的地面站」。他說，只要氣球能夠連接到衛星，然後再連接到地面站，中國就會「完全掌握他們的數據」，並可以處理掉氣球。

在北京，外交部指有關無人飛艇是民用性質，完全是因為不可抗力誤入美國領空，是個意外事件，沒有對美方人員和安全構成威脅。

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