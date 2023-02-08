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反推裝置是甚麼？ 壞了影響降落 中國仍要向美國買

社會熱點 13:08 2023/02/08

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飛機引擎反推裝置的原理是在降落時令引擎氣流反向，從而使飛機減慢速度，發生故障或一定程度影響降落。C919的裝置連同引擎，仍然從美國進口。

內地航空網站解釋，在正常滑跑和飛行狀態時，飛機發動機產生向後的噴射氣流，從而產生往前的正推力。而飛機在降落時藉助於反推裝置，通過改變全部或者部分噴射氣流流向的方式，產生與正推力方向相反的反推力來使飛機減速。與僅用機輪煞車相比，結合反推裝置使用在潮濕、結冰跑道上的效率更明顯。

不過，在機輪煞車、減速板和發動機反推這3種減速方式中，目前起主要作用的還是前者，而發動機反推佔比不足5%。簡單來說，反推只是飛機降落的一個方案，並不是唯一方案，即使貞發生故障，機師還是可以成功降落，但需要花較長的時間與距離來減速，亦即對機場跑道長度要求更高。

C919使用的引擎是由美法合資公司所提供的LEAP-X1C，與波音737、空中巴士A320同系列，安全性普遍受到肯定。美國前總統特朗普時期曾打算向中國禁售該款引擎，雖然未有成功，但出口許可證期限也只到2025年。有分析認為，如果C919對美國航空公司產品構成威脅，該引擎有可能成為下個斷供目標。

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責任編輯：陳建錫

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