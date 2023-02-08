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美國氣球也曾闖入中國？ 駐法大使：我們擊落過 但沒炒作

國情動向 13:54 2023/02/08

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中國偵察氣球引發的外交風波持續，駐法大使盧沙野指，美國或其他國家氣球也曾進入中國領空，中方擊落過，但沒有炒作，消息是他從社交媒體上得知的。

盧沙野周二（6日）接受法國LCI電視台專訪時指，這類氣球並非高科技產品，科技含量不是很高，沒辦法非常精確地操控，因此偏離了預定航線。這種事其實經常發生，中方也經常會看到美國的間諜氣球，或者用於其他用途的氣球。他又否認了對中方間諜行為的指控，反美國在事件上誇大其詞，說一套做一套。

節目主持人問到，如果美國飛艇或氣球飛入中國領空，中方不會也把它擊落嗎？盧沙野說：「實際上這種情況已經發生了幾次，但每次我們都是低調處理，沒有炒作。」主持人追問，中國是否曾發現過美國氣球？盧說：「我並非該領域的專家，但飛艇事件發生後，中國社交媒體上出現了一些報導和討論，據說以前也發生過美國或其他國家的氣球飛過中國領空的情況...在氣球的動機非常可疑的情況下，我們是擊落過的。當然這是社交媒體上的說法，我沒有確鑿證據。

盧沙野又補充，事件真正令人震驚的不是美國擊落了飛艇，而是在於美方已經對中方的解釋表示理解，並似乎表示不會擊落，但最終卻還是將其擊落。他認為美國應把碎片還給中國，因為這些是中國財產，「如果一個人在街上撿到東西並且知道失主是誰，就理應把它還給失主」。

針對美國推遲國務卿布林肯訪華一事，盧沙野指，中方從未宣布他的訪華計劃，近期美方進行了很多反華活動，包括軍事、科技、台灣等方面。布林肯訪問的任務本應是落實中美領導人的重要共識，但美國已打破了這些共識。盧沙野更指，即使氣球事件無發生，布林肯現階段也不適宜訪華。

責任編輯：陳建錫

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