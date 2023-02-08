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航線運力不足等影響 內地出境團數量僅恢復到疫情前一成

社會熱點 14:06 2023/02/08

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闊別3年的內地出境團周一（6日）重啟，但礙於航線尚未完全恢復、出境遊產品種類不足、落地城市接待能力受限等方面原因，出遊熱未能轉化為實際收益。有旅行社透露，出境團的數量僅恢復到疫情前一成左右。

九派新聞報道，今年春節起，出境遊熱度持續攀升，相關旅遊產品的咨詢量提高，但成交的訂單很少。北京三環的一家旅行社店長表示，由於正式開啟試點時間不長，很多產品線路還在籌備階段，出國團數量僅恢復到疫情前常態的一成左右。

內地旅遊機構數據：出境遊諮詢量上漲3.6倍

在一線城市外，出境遊同樣沒有想像中火熱。湖北武漢一旅行社老板稱，雖然旅遊市場的大環境有恢復，但這份熱度還沒有直接觸及普通城市的基層從業人員。「出境遊想要全面恢復，還需要幾個月的時間，預計五一、暑假才會迎來爆發。」 他還指出，機票航線供應的不足，成為制約二三線城市出境遊復甦的原因之一。

業界料出境遊五一迎來爆發

另外，從出境遊產品角度，境外地接合作商、導游經歷了兩三年的空窗期，很多已經倒閉或轉行，需要時間重新去跟進對接、整合資源、設計線路，這也導致出境遊產品遠不如常態期豐富。

內地春節消費增長12.2% 旅遊相關銷售增1.3倍

即便如此，業界仍對於出境遊行業的整體前景保持樂觀態度。有經營線上旅行社的業者表示，隨著大眾的遊玩需求釋放、國際航線運力補足以及海外旅遊接待地的復甦，出境遊可能會迎來春節時三亞的報復性旅遊盛況，預計2023年僅赴泰國旅遊的中國遊客數量就將達五六百萬人。

另有旅行社從業者表示，從目前預訂數據來看，出境遊尤其是出境團隊遊業務還處在復甦的起步階段，預計到第二季度出境遊市場會表現出更好的復甦和反彈。

責任編輯：易燕丹

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