【人口問題】專家籲調低法定婚齡至18歲 網民憂輟學率提高

內地經濟學家任澤平表示，在鼓勵年輕人生育、婚戀這一問題上，可將法定結婚年齡下調至18歲。但網民憂慮，18歲正是讀高中或大學的階段，如果已到法定婚齡，可能有更多學生輟學去結婚。

任澤平2月5日發表微博稱，內地結婚率從2000年的6.7‰（千分之六點七）上升到2013年的9.9‰（千分之九點九），隨後逐年下降，2020年結婚率下降到5.8‰（千分之五點八）；離婚率從2000年的0.96‰（千分之零點九六）上升到2020年的3.1‰（千分之三點一）。

2013年，內地結婚登記對數為1346.93萬對，2021年結婚登記對數下降到763.6萬對，連續八年下降。另外，初婚年齡大幅推遲。2021年安徽省初婚平均年齡分別為男31.89歲，女30.73歲。

他認為，結婚人數下降的原因一是年輕人數量下降，二是適婚人口男多女少，三是養育成本高，四是結婚成本高，五是社會競爭激烈、就業壓力大，六是年輕一代的婚姻觀念已經發生改變。

他建議增加大城市住宅土地供應，給予有孩家庭購房補貼；降低生育、養育、教育成本；建立男女平等、生育友好的社會支持系統；放寬收養和送養條件；法定婚齡降到18歲；保障單身女性生育權。

他對於法定婚齡可以降到18歲的觀點引發社會討論。任澤平之後再度發微博解釋，降低法定婚齡是很常識的問題。內地法定結婚年齡男性22歲、女性20歲，日本男性18歲、女性16歲，美國男性18歲、女性18歲，印度男性21歲、女性18歲，德國、法國、加拿大、墨西哥等男性18歲、女性18歲，可見中國法定結婚年齡偏大，改革遲緩，影響年輕人婚姻、生育等一系列問題。

【人口問題】內地30歲成求職年齡門檻？官媒：別讓年齡阻就業

中國人口負增長 內地一份報紙20年前已作「神預測」

安徽一地年後復工民政局超忙 網傳辦離婚大排長龍（第二版）

但對於這個建議，網民似乎並不買賬。在熱搜話題的評論區裡，前幾條高贊評論表示：

意思是不讀大學了，直接結婚？讀大學結婚了，孩子國家養嗎？ 初婚率提不提高不知道，輟學率肯定有所提高了。 別整天想這想那的，你不如想想為什麼結婚率變低了。就知道逃避問題 我女兒要是18歲就想著結婚，我就打斷她的腿 不如想想，怎樣讓飄在異地工作的年輕人早婚早育，解決住房和上學問題。 高三學生：老師，我請個假今天要去結婚

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道