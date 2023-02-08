樓市持續創新低 武漢官方列房地產為「困難行業」

武漢樓市近年面臨銷售和保交樓的多重壓力，儘管政策盡出仍鮮有起色，官方將房地產行業歸為「困難行業」。

據每日經濟新聞，周一（6日），武漢發布16條穩經濟措施，房地產行業被歸為「困難行業」。其中提到，為減輕企業資金壓力，在重點監管資金中增加「項目主體結構達到三分之二進度」撥付節點；優化調整新建商品房預售條件，房地產開發企業可增加申請預售許可次數，預售許可最低規模不小於棟等。

報道引述某百強房企武漢區域相關負責人表示，2022年公司總部資金壓力大，都減少了對外投資，公司在武漢的銷售額下滑也很嚴重，主要聚集在保交樓、保交付上，消化存量。

中指研究院監測數據顯示，2022年武漢新建商品住房共計成交11.63萬套、1316.5萬平方米，按年分別下滑42%和43%，是近8年來成交量最少的一年；全年土地成交金額約822億元，按年減少約47%，涉宅用地成交建築面積、成交金額排名均跌出全國前十，而2017年-2021年其排名一直保持在全國前4-7名。

庫存量大 降價成樓市主旋律

武漢市住房保障和房屋管理局官網公布的數據也顯示，截至當年10月，武漢已批准預售尚未網簽的商品住房181626套，庫存約18萬套。

降價成了2022年武漢樓市的主旋律，武漢一中介門店新房經紀人表示，有些區域項目價格降了近20%，特別是去年上半年，不降價根本賣不動，不少前期拿高價地的項目都在虧本銷售。

另外，截至2022年底，武漢問題樓盤數量為36個，佔比32個典型城市總量的10%以上；尚未交付套數69266套，尚未交付面積727萬平米，無論從問題樓盤數量還是套數、面積上來看，均位居32城榜首。

武漢此次16條最為關鍵的，是在限購區給每戶家庭額外又發了一張「房票」。在過去的一年，基於市場發展實際，武漢多次出手，出台了多項房地產支持政策，包括預售資金監管優化、房貸利率下降、二套房首付降低、二環外限購解禁，二手房帶押過戶等，僅在「限購鬆綁」上就多次做了文章。

中指研究院華中研究員李國政指出，短期看，需求不振、信心不足情況依然存在，房地產市場的完全復甦，還離不開政策的進一步助力。結合武漢市場發展情況，政策動態優化調整的步伐不會停止，只有充分藉助「組合拳」發力，才能更好實現「穩地價穩房價穩預期」目標。

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責任編輯：袁瑋婧