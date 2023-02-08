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女子投資私募六年損失98%怒提告 法院：賠償3成損失

社會熱點 16:56 2023/02/08

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北京一女子投資100萬元（人民幣，下同）購買私募基金，持有6年後發現虧損98%，怒而提告基金和券商。法院判決基金賠償約3成損失。

據內媒報導，北京的李女士在2015年12月，出資100萬元購買了北京乾元泰和資產管理有限公司（乾元泰和）旗下產品「乾元泰和複利1號私募證券投資基金」（複利1號）。持有6年後，她於2021年12月贖回全部份額，僅收到1.99萬元，虧損逾98%。

李女士認為，乾元泰和未盡到投資者適當性提示義務，未進行問卷調查，未確認是否屬於投資合格者，未及時披露定期報告及基金凈值信息等情況。為此，她將乾元泰和與華泰證券訴至東城區法院，要求賠償本息損失。

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據中基協備案信息，乾元泰和是一家颇为老牌的私募機構，成立於2014年5月，同年10月完成備案。目前存續的產品4只，並沒有全職工。

中基協信息顯示，複利1號在2015年2季度曾經有超過35%的收益；隨即大幅跳水，當年7月虧損接近4成。2016年二季度起震蕩走低，當年年底虧損超過40%。 在其後的一年中，大體保持這一虧損率； 2017年底以後，沒有再更新數據。

東城區法院認為，乾元泰和作為私募基金管理人存在未盡義務的情況。復利1號基金淨值在0.3277元至0.02114元期間，未依協議約定對向投資者進行及時披露。一審判決乾元泰和賠償本金損失30.656萬元；除此之外的本息損失由當事人自行承擔。

另經查，乾元泰和法定代表人、主要負責人已故，其餘高管均已離職；無在職人員，無實際辦公場地，不具備開展業務所需的基本設施和條件。中基協擬取消其會員資格，撤銷私募基金管理人登記。

責任編輯：陳俊賢

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