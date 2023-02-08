深圳發布積分落戶辦法 見義勇為加分 這行為扣300

積分入戶暫停3年後，深圳市發改委等5部门今日（8日）聯合發布關於《深圳市積分入戶辦法》的通知。該辦法2023年2月15日起施行，從固定分數入圍變為按積分排名安排額度落户。

積分入戶指標由居住情況、參加社會保險年限情況、 見義勇為、負面行為、違法行為等指標組成，入戶總積分為各項指標累計積分。

申請積分入戶人員應同時具備以下基本條件：

年齡男性在55周歲以下，女性在50周歲以下；持有有效的深圳經濟特區居住證 ；擁有深圳市合法產權住房連續滿5年，或合法租賃住所年限連續滿5年；依照法律法規正常繳納深圳市養老保險或醫療保險年限累計滿5年；無刑事犯罪記錄，且未參加過國家禁止的組織及活動。

積分指標則明確：

擁有深圳市合法產權住房，每滿1個月積1分；在深圳市租賃住房，每滿1個月積0.2分；繳交深圳市社會保險(養老保險、 社會醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險)，每個險種每滿1個月積 0.3分。

此外， 獲得市級以上 (含市級)見義勇為表彰的，可以直接+30分。以配偶房產(或本人與配偶共有房產)申請入戶的，夫妻結婚時間在年度申請截止之日應連續滿2年且婚姻仍在存續期內。入戶申請人未成年子女允許申請同步隨遷入戶。

而在扣分方面：有負面行為清單中任一行為記錄的，減200分；有因吸毒被執行行政強制措施或處以行政處罰記錄，或3年內在深圳市有行政拘留記錄的，減300分。

自2020年2月1日起，深圳市人力資源保障局發公告暫停全市在職人才引進審批類業務申報，深圳的積分入戶被按下了暫停鍵。對於暫停原因，官方沒有解釋，有市場人士猜測，這與2020年樓市過熱時，許多人蜂擁落戶深圳（為了買房）有關。

有內媒稱，2020年深圳新增戶籍人口達到了90多萬人，創造了中國城鎮化的空前紀錄。 2020年7月15日，深圳突然修改購房條件，此前落戶就馬上有購房資格，一夜之間要求落戶3年以上並連續繳納3年深圳社保，不少人在看房路上頓時失去了購房資格。

責任編輯：陳俊賢